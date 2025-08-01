İTO açıkladı: İstanbul\'da enflasyon son 1 yılın zirvesinde

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin temmuz ayı verilerini açıkladı. Buna göre, kentte, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,62, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,14 arttı. Perakende fiyatlarda artış temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,48 olarak gerçekleşirken, toptan fiyatlar da aynı dönemde yüzde 34,93 yükseldi.

TEMMUZDA EN ÇOK KONUT VE EV EŞYASI ARTTI

Temmuzda aylık bazda İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı, sağlık harcamalarında yüzde 8,08, konutta yüzde 6,39, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 6,27, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 3,15, haberleşmede yüzde 2,48, ev eşyasında yüzde 2,36, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 2,10, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yüzde 1,03, eğlence ve kültürde yüzde 0,6, ulaştırmada yüzde 0,5, eğitimde yüzde 0,13 ve giyim ve ayakkabıda yüzde 0,05 oldu.

İstanbul'da temmuzda fiyat indeksinin belirlenmesinde, sağlık, konut, alkollü içecekler ve tütün harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı izlenen fiyat değişimleri, çeşitli mal ve hizmetler, ev eşyası harcamaları, lokanta ve otel harcamaları gruplarındaki bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri ile gıda harcamaları grubunda mevsim koşullarına bağlı fiyat değişimleri etkili oldu.

TOPTAN EŞYA FİYATLARI DA ARTTI

Toptan eşya fiyatlarında ise temmuzda aylık bazda yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 3,9, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,87, mensucat grubunda yüzde 1,93, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,55, madenler grubunda yüzde 1,55, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,19 artış gözlenirken, kimyevi maddeler grubunda ise yüzde 1,46 azalış kaydedildi.

Temmuzda yıllık bazda da gruplar itibarıyla inşaat malzemelerinde yüzde 71,82, mensucatta yüzde 59,04, gıda maddelerinde yüzde 32,25, kimyevi maddelerde yüzde 30,45, işlenmemiş maddelerde yüzde 30,10, yakacak ve enerjide yüzde 25,26, madenlerde de yüzde 19,17 fiyat artışı gerçekleşti.