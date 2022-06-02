İTO Başkanı Avdagiç ve beraberindeki heyet Bosna Hersek'te temaslarda bulundu - Son Dakika
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İTO Başkanı Avdagiç ve beraberindeki heyet Bosna Hersek'te temaslarda bulundu

02.06.2022 17:20
İTO Başkanı Avdagiç ve beraberindeki heyet Bosna Hersek'te temaslarda bulundu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve İTO Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic tarafından kabul edildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve İTO Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic tarafından kabul edildi.

Sefik Dzaferovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İTO'nun küresel ekonomide büyük bir role sahip olduğunu söyledi.

Dzaferovic, "Görüşmede, ekonomik ilişkilerin güçlenmesi ve iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin yükseltilmesini ele aldık. Türkiye, Serbest Ticaret Anlaşması'nda hiç kimseye yapmadığı ayrıcalığı Bosna Hersek'e yaptı." dedi.

Türkiye ile dış ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşması için çalışmalarına devam edeceklerini bildiren Dzaferovic, ekonomi alanında yeni projelerin de hayata geçeceğini belirtti.

Dzaferovic, Bosna Hersek ve Türkiye'nin iki dost ülke olduğunu anımsatarak, ekonomi alanında tüm olanakların yeterli derece kullanılmadığını sözlerine ekledi.

İTO Başkanı Avdagiç de iki ülke arasındaki potansiyelin oldukça yüksek olduğunu ifade ederek, yatırımların artırılması konusunda da çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Avdagiç ve beraberindeki heyet, Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Başkanı Ahmet Erglic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile de görüştü.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Saraybosna, Türkiye, İto, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç ve beraberindeki heyet Bosna Hersek'te temaslarda bulundu - Son Dakika


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