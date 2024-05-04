İTO Başkanı: Kredi notu yükseltmesi Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

İTO Başkanı: Kredi notu yükseltmesi Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak

İTO Başkanı: Kredi notu yükseltmesi Türkiye\'ye büyük katkı sağlayacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) tarafından Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, bu durumun piyasa motivasyonuna ve Türkiye'ye bakış açısına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Avdagiç, ekonomi programının istikrarla sürdürülmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, enflasyonla mücadeledeki kararlılık sayesinde Türkiye ekonomisinin kazançlı çıkacağını ifade etti.

04.05.2024 11:24
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Gelen ve ufuktaki artışlar piyasa motivasyonuna ve Türkiye'ye bakış açısına büyük katkı verecek. Not artışlarında ihtiyacımız olan yeni mesafeleri almak için uyguladığımız ekonomi programını istikrarla sürdürmemiz çok önemli" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal paylaşım platformu X'te yaptığı açıklamada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltirken, kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak korumasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Enflasyonla mücadelemiz eşgüdümle ve kararlılıkla sürdükçe kazanan Türkiye ekonomisi olacak"

Avdagiç, paylaşımında Fitch'in ardından S&P Global'in de Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltti ve kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak koruduğunu hatırlattı.

Şekib Avdagiç, şunları söyledi: "Özellikle yılın ikinci yarısında 'dezenflasyon' sürecinin de başlamasıyla hem yurtiçinde hem de yurtdışında ekonomiye olan güven daha da artacak, dış sermaye akışı hızlanacaktır. Enflasyonla mücadelemiz eşgüdümle ve kararlılıkla sürdükçe kazanan Türkiye ekonomisi olacak. Gelen ve ufuktaki artışlar piyasa motivasyonuna ve Türkiye'ye bakış açısına büyük katkı verecek. Not artışlarında ihtiyacımız olan yeni mesafeleri almak için uyguladığımız ekonomi programını istikrarla sürdürmemiz çok önemli." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Şekib Avdagiç, Türkiye, İto, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı: Kredi notu yükseltmesi Türkiye'ye büyük katkı sağlayacak - Son Dakika

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