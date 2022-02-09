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İTO'dan küçük işletmelerin elektrik faturalarına kademeli tarife önerisi - Son Dakika

İTO'dan küçük işletmelerin elektrik faturalarına kademeli tarife önerisi

09.02.2022 15:10
İTO'dan küçük işletmelerin elektrik faturalarına kademeli tarife önerisi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, elektrik faturalarında düzenleme yapılacağı yönündeki açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bir çözüm yolu olarak, hükümetin tıpkı konutlarda yaptığı gibi küçük işletmeleri koruyan kademeli bir tarifeye gitmesini öneriyoruz.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, elektrik faturalarında düzenleme yapılacağı yönündeki açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bir çözüm yolu olarak, hükümetin tıpkı konutlarda yaptığı gibi küçük işletmeleri koruyan kademeli bir tarifeye gitmesini öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, enerji maliyetlerinin küresel ölçekte çok hızlı arttığını, bu durumdan özellikle küçük ölçekli ticari ve sınai işletmelerin daha fazla etkilendiklerini kaydetti.

Küresel salgının başlamasıyla birlikte Mayıs 2020-Ocak 2021 döneminde dünya piyasalarında doğal gaz fiyatlarının yüzde 350'den fazla arttığını aktaran Avdagiç, petrol fiyatlarının da yüzde 160'ın üzerinde artışla 90 doları geçtiğini bildirdi.

Avdagiç, kömür fiyatlarındaki artışın bile 3 katına ulaştığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enerjideki bu artış, küresel ekonomide 30-40 yıl sonra görülen rekor enflasyonun oluşumunda önemli rol oynadı. Türkiye de bundan nasibini aldı. Bir süre önce doğal gaz ve elektriğe gelen zamlarda küresel ölçekteki yüksek fiyat artışlarının önemli bir payı bulunuyor. Ne yazık ki yüksek enerji maliyetleri, maliyet artışına, bu da fiyatlarda yükselmeye neden olmaktadır. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla elektrik faturalarında yeni bir düzenleme yapılacağı' yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir çözüm yolu olarak, hükümetin tıpkı konutlarda yaptığı gibi küçük işletmeleri koruyan kademeli bir tarifeye gitmesini öneriyoruz."

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Doğalgaz, Türkiye, Enerji, İto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İTO'dan küçük işletmelerin elektrik faturalarına kademeli tarife önerisi - Son Dakika Ekonomi


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