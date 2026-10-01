İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi Eylül'de yıllık yüzde 33,55 yükseldi - Son Dakika
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İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi Eylül'de yıllık yüzde 33,55 yükseldi

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İTO verilerine göre İstanbul'da Eylül'de perakende fiyatlar aylık yüzde 2,11 artarken yıllık yüzde 33,55 yükseldi. Aylık en yüksek artış yüzde 22,59 ile eğitimde olurken alkollü içecekler ve tütün ile sağlıkta fiyat değişimi görülmedi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul'da Eylül ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 2,11 artarken, yıllık bazda ise yüzde 33,55 oldu.

İstanbul'un Eylül ayı enflasyonu belli oldu. Eylül ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 2,11 olarak gerçekleşti. 2025 Eylül ayına göre 2026 Eylül ayında İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 33,55 olarak gerçekleşti.

Eylül ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Eğitim Harcama grubunda yüzde 22,59, Ulaştırma harcama grubunda yüzde 4,60, Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 2,96, Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 2,42, Haberleşme Harcama grubunda yüzde 2,24, Ev Eşyası harcama grubunda yüzde 1,93, Eğlence ve Kültür harcama grubunda yüzde 1,73, Konut Harcama grubunda yüzde 1,69, Giyim ve Ayakkabı harcama grubunda yüzde 0,91, Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 0,14 artış izlenirken, Alkollü İçecekler ve Tütün ile Sağlık Harcama gruplarında fiyat değişimi gözlenmedi.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2026 Ağustos ayında yüzde 2,50 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2026 Eylül ayında yüzde 1,96 oranında arttı. 2026 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 25,90, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 23,11 oldu. Eylül 2026'da Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 6,56, Madenler grubunda yüzde 4,99, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 4,89, İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde 4,15, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 1,31 artış gözlenirken; Gıda Maddeleri grubunda yüzde 0,68 azalış gözlendi; Mensucat grubunda herhangi bir değişim görülmedi.

Yıllık ortalama bazda 2026 yılı Eylül ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; Madenlerde yüzde 40,11, Gıda Maddelerinde yüzde 27,60, Yakacak ve Enerjide yüzde 24,79, İnşaat Malzemelerinde yüzde 23,97, İşlenmemiş Maddelerde yüzde 15,20, Mensucatta yüzde 13,47 ve Kimyevi Maddelerde yüzde 9,97 artış gerçekleşti.

Kaynak: İHA
İstanbulEkonomiEylülİtoSon Dakika

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