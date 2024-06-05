İTO, Matbaacılık Sektörü Raporu'nu Yayınladı - Son Dakika
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Ekonomi

İTO, Matbaacılık Sektörü Raporu'nu Yayınladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Matbaacılık Sektörü Raporu'nu yayınladı. Rapora göre, matbaacılık sektörüne nitelikli beyaz ve mavi yakalı çalışan kazandırmak için mesleki eğitimin materyal, müfredat ve bilişim açısından güçlendirilmesi zorunlu görülüyor. Raporda ayrıca sektörün dijitalleşme, yeni teknolojiler ve insan kaynağı ihtiyaçlarına ilişkin tespitler ve öneriler de yer alıyor.

05.06.2024 11:02
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İTO, Matbaacılık Sektörü Raporu'nu yayınladı. Rapora göre, matbaacılık sektörüne nitelikli beyaz ve mavi yakalı çalışan kazandırmak için mesleki eğitimin materyal, müfredat ve bilişim açısından güçlendirilmesi zorunlu görülüyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Matbaacılık Sektörü Raporu'nu yayınladı. İTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda'nın Eminönü Merkez Binası'nda düzenlenen 'Matbaacılık Sektörü Raporu'nun tanıtım toplantısında sektörün dijitalleşme ve yeni teknolojilerin etkisiyle hızla değiştiğine dikkat çekildi.

Raporda, matbaacılık sektörünün geleceğine ilişkin tespit ve öneriler de paylaşıldı.

Verilen bilgiye göre, İstanbul'da matbaacılık sektöründe faaliyet gösteren 3 bin civarındaki işletme, 80 ile 96 milyon euro arasında bir iş hacmi oluşturuyor. Sektörün çalışan sayısı 90 bin kişi ve istihdam, artış trendi içinde.

Raporda matbaacılık sektörünün 3 milyar euroyu bulan makina parkının verimli ve etkin kullanılması için çözüm yolları üzerinde çalışılması gerektiği belirtildi. Yatırım sermayesinden elde edilecek bu tasarrufla, işletme sermayelerinin daha güçlü hale getirilebileceğine işaret edildi.

Sektörün beklentileri

Sektörün en önemli ihtiyaçlarından biri, beyaz ve mavi yakalı olmak üzere nitelikli insan kaynağı. Sektörün bu ihtiyacının karşılanması amacıyla işletme içi eğitimlerin yanı sıra mesleki eğitimin materyal, müfredat ve bilişim açısından iyileştirilip güçlendirilmesi zorunlu görülüyor. Ayrıca Mesleki Yeterlik Kurumunca (MYK) onaylanmış meslekler bağlamında üniversite-iş dünyası iş birlikleri de önem taşıyor.

Proje yürütücülüğü ve araştırmaları İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Torlak ve ekibi tarafından yapılan ve İTO Basım-Yayın Meslek Komitesi'nin katkılarıyla hazırlanan raporda, sektörde faaliyet gösteren firmalara yönelik diğer bazı öneriler ise şöyle sıralandı:

Dijitalleşmenin getirdiği fırsatlar ve tehditler zamanında ve doğru okunmalı. Donanım ve yazılımla ilgili eksiklikler giderilmeli.

Bireysel müşterilere yapılan satışlar ajans aracılığı ile yapılan satışlara oranla daha yüksek. Bu nedenle müşterilere yönelik pazarlama, satış faaliyetleri ve reklam yatırımları artırılmalı.

Ürün tasarımı, ürün geliştirme ve Ar-Ge için sektördeki farkındalık artırılmalı. Ayrıca insan kaynağı ve finansman desteği bakımından gerekli çalışmalar ivedilikle yapılmalı.

İmal edilen ürün kalitesinin artırılması için Ar-Ge çalışmalarına hız verilmeli.

Rekabet kırıcı fiyatlama ile değil, kaliteli ürün ile olmalı. Bu algı güçlendirilmeli.

Toplantıda konuşan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün, yayıncılık ve matbaacılığın teknolojik dönüşüm ile birlikte gelen değişimin merkezinde olduğunu söyledi. Matbaacılık Sektör Raporu'nun sektörün mikrodan makroya uzanan geniş bir manzarasını gösterdiğini belirten Üstün, "İstanbul'daki matbaacılık sektörü, büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu büyük gücün şimdi teknoloji, nitelikli istihdam, finansman kaynakları, yeni şartlara uyum ve yeni uygulamaların ışığında geleceğe hazırlanması gerekiyor" dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Torlak da veriye dayalı bilginin önemine dikkati çekerek, "Raporda sektörün genel durumunu bu projeksiyon vesilesi ile ortaya koymaya çalıştık ve bu vesileyle de geleceğe ilişkin bazı tespit ve öngörülerimizi ifade etmek istedik" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İTO, Matbaacılık Sektörü Raporu'nu Yayınladı - Son Dakika

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