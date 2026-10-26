İTO seçimleri yarın başlıyor, 620 üye 303 sandıkta belirlenecek - Son Dakika
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İTO seçimleri yarın başlıyor, 620 üye 303 sandıkta belirlenecek

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İTO üyeleri, gelecek 4 yıl kendilerini temsil edecek meclis ve komite üyelerini belirlemek için yarın sandık başına gidecek. 800 bini aşkın üyesi bulunan Odada 80 meslek komitesi için 270'i meclis üyesi olmak üzere toplam 620 üye 303 sandıkta seçilecek.

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) gelecek 4 yıl boyunca görev yapacak meclis ve komite üyelerini belirleyecek seçimler yarın İstanbul Fuar Merkezi'nde kurulan seçim alanında gerçekleştirilecek.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 800 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret odası olan İTO'nun üyeleri, gelecek 4 yıl boyunca kendilerini temsil edecek isimleri seçmek için sandık başında olacak.

İTO'nun 22. Dönem Meclis ve Komite Üyelerinin belirleneceği seçimler, yarın 08.00-17.00 saatleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nin 5, 6, 7 ve 8 No'lu salonlarında yapılacak.

İstanbul iş dünyasının kullanacağı oylarla İTO'nun 80 meslek komitesi için 270'i meclis üyesi olmak üzere toplam 620 üye seçilecek. Oy kullanma işlemi toplam 303 sandıkta gerçekleştirilecek.

Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte bir sonraki aşama için seçim sandıkları bu kez 4 Kasım Çarşamba günü 09.00-12.00 saatleri arasında kurulacak.

Mazbatalarını alan Odanın Meclis Üyeleri, İTO'nun gelecek 4 yılına yön verecek Yönetim Kurulu Başkanını ve üyelerini, Disiplin Kurulu üyelerini ve TOBB delegelerini seçecek.

Ardından yapılacak bir seçimle de İTO'nun Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı belirlenecek.

Ücretsiz ring seferleri düzenlenecek

İTO, üyelerinin İstanbul Fuar Merkezi'nde kurulan seçim alanına kolay ulaşabilmesi için ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

Seçim alanına gidecek ring seferleri 07.30-16.30 saatleri arasında her 15 dakikada bir gerçekleştirilecek. Oy kullandıktan sonra dönüş için son ring seferi saat 17.30'da hareket edecek.

Metrobüsü kullanacak üyeler Yenibosna Metrobüs Durağı'nda inerek, Marmaray'ı kullanacak üyeler ise Yeşilyurt Marmaray İstasyonu'nun İstasyon Caddesi çıkışında bekleyen ring araçlarıyla seçim alanına ulaşabilecek.

İDO deniz otobüslerini tercih eden üyeler için de Bakırköy İskelesi'nden ring seferleri yapılacak. M1A metro hattını kullanacak üyeler ise DTM-İstanbul Fuar Merkezi Durağı'nda inerek doğrudan seçim alanına varabilecek.

Özel aracıyla gelecek üyeler ise İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nin yanındaki ücretsiz otoparka araçlarını bırakarak buradan kalkan ring seferleriyle seçim alanına geçebilecek.

Kaynak: AA
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