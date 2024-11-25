IV. Mevzuat Uyum Konferansı Yapay Zeka Temasıyla Gerçekleştirildi

Ekonomi

Mevzuat Uyum Derneği tarafından düzenlenen IV. Mevzuat Uyum Konferansı, "Yapay Zeka Çağında Yeni Paradigmalar" temasıyla kamu kurumları ve düzenleyici otorite temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, konferans, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Dr. Yavuz Yumrukuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı Daire Başkanı Hasan Avcı ve Mevzuat Uyum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan Yurtsever'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Konferansta, Mali Suçlarla Mücadelede Değişen Dinamikler, Yapay Zeka Çağının Paradigmaları ve Düzenlemelerin Rolü, Yeşil Dönüşümün Ufku ve Yapay Zekanın Etkisi, Teknoloji ve İnsan Odaklı Regülasyonlar ve Mevzuat Uyum ile Uyum Riski Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Yapay Zeka Kullanımı başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mevzuat Uyum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan Yurtsever, mevzuat düzenlemelerine uyum sağlanması ve oluşabilecek uyumsuzluk risklerinin etkili bir şekilde yönetilebilmesi bakımından önemli bir işlev gören mevzuat uyum fonksiyonunun ve mevzuat uyum profesyonellerinin yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla dernek tarafından IV. Mevzuat Uyum Konferansının düzenlendiğini belirtti.

Yapay zeka çağında karşılaşılan yeni paradigmalar, bu süreçte mevzuat düzenlemelerinin ve mevzuat uyumun rolünün farklı konu başlıkları altında ele alındığı konferansta, alanlarında uzman konuşmacıların görüşlerini paylaştığını aktaran Yurtsever, "Yapay zeka teknolojilerindeki heyecan verici hızlı gelişim, bu gelişimin ortaya çıkardığı yeni paradigmalar, yapay zekanın faydaları ve riskleri, yapay zeka ve sürdürülebilirlik ilişkisi, yapay zekanın ortaya çıkardığı risklerin yönetiminde mevzuat düzenlemelerinin rolü, bu sürecin mevzuat uyum fonksiyonu ve meslek profesyonellerine etkisi, bu sürece uyum sağlanması bakımından alınabilecek proaktif önlemlere yönelik konferansta kapsamlı değerlendirmeler yapıldı." ifadelerini kullandı.

I. Compliance Ödülleri verildi

I. Compliance Ödülleri töreni de konferans esnasında gerçekleştirildi. Törende, "Mesleğe Katkı", "Mesleki Gelişime Destek" ve "Özel Ödül" olmak üzere 3 farklı kategoride kazanan 10 kişi ve kuruma ödülleri takdim edildi.

Mesleğe Katkı Ödülü'nün sahibi Abdurrahman Özalp oldu. Mesleki Gelişime Destek Ödülü ise 3 farklı kuruma verildi. Ziraat Katılım Bankası, ICBC Turkey Bank ve İş Finansal Kiralama, ödülün sahibi oldu. Özel Ödül ise Marmara Üniversitesi, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Şekerbank'ın yanı sıra Prof. Dr. C. Coşkun Küçüközmen ve Vahdet Deniz Akçaoğlu'na verildi.