İYİ Partili Usta, TBMM komisyonunda 2027 bütçesine 'görüşülemez' dedi - Son Dakika
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İYİ Partili Usta, TBMM komisyonunda 2027 bütçesine 'görüşülemez' dedi

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İYİ Partili Usta, TBMM komisyonunda 2027 bütçesine \'görüşülemez\' dedi
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 bütçe teklifi ve 2025 kesin hesap teklifine ilişkin görüşmeler başladı. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, fon soruşturmalarının makroekonomik çerçeveyi değiştireceğini belirterek 'Bu bütçe görüşülemez' dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin görüşmeler başladı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, salona girişinde milletvekilleriyle tek tek tokalaştı.

Komisyon Başkanı Muş, usul tartışması açılmasını talep eden milletvekillerine söz verdi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, bütçenin Orta Vadeli Program'a (OVP) dayandığını belirtti. Fon soruşturmalarının, kamu maliyesi ve makroekonomik göstergelerde değişikliğe sebep olacağını kaydeden Usta, "Makroekonomik çerçeve değişiyor. Önümüzdeki günlerde büyüme tahminleri daha aşağı çekilecek. Bu bütçe görüşülemez, görüşülmemelidir." ifadesini kullandı.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, bütçe onaylandıktan sonra takibinin dinamik bir sürece yayılmasını istedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bütçenin denetimiyle ilgili sorunlar olduğunu söyledi. Bütçe görüşmelerinin canlı yayınlanmasını isteyen Akay, "STK'lerin, sendikaların ve ilgili temsilcilerin de burada hazır olması ve sorularına cevap verilmesi önemli." diye konuştu.

Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, 2027 yılı bütçesinin sorunları çözecek, ihtiyaç sahibi ve mağdur kesimlere yönelik adaletli bir bütçe olmasını istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: AA
MilletvekiliErhan UstaİYİ PartiPolitikaEkonomiSamsunSon Dakika

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