İZLADAŞ'a Uluslararası Pamuk Laboratuvarı Ünvanı - Son Dakika
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Ekonomi

İZLADAŞ'a Uluslararası Pamuk Laboratuvarı Ünvanı

24.07.2025 11:48
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İZLADAŞ, ICA-Bremen sertifikası alarak Türkiye'nin ilk, dünyanın 12. uluslararası pamuk laboratuvarı oldu.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) iştiraki İZLADAŞ AŞ'ye, "uluslararası hakem pamuk laboratuvarı" ünvanı verildi.

İTB'den yapılan açıklamaya göre, lisanslı depolarda saklanan pamukta sınıflandırma işlemi yapan İZLADAŞ, 3-4 Mart tarihlerinde ICA-Bremen tarafından yürütülen sertifikasyon süreci ve denetimlerden geçti.

İZLADAŞ'a ait laboratuvarın teknik altyapısı, cihaz ve bakım standartları, kalibrasyon ve analiz yöntemleri ile kalite yönetim sistemleri, uluslararası kriterlere göre detaylı şekilde değerlendirildi.

Denetimler sonucunda İZLADAŞ'ın bu alanlarda uluslararası standartlara uygun çalıştığı tescillendi.

ICA-Bremen Uluslararası Laboratuvar Sertifikası almaya hak kazanan İZLADAŞ, ülkede bu yetkiyi alan ilk, dünyada ise 12'nci "hakem pamuk laboratuvarı" oldu.

"Dünyadaki sayılı laboratuvarlar arasına girdik"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İTB ve İZLADAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, elde edilen bu başarının Türk pamuk sektörü adına gurur verici olduğunu belirtti.

ICA-Bremen Sertifikası'nın pamuk analizinde dünya çapında kabul gören en üst düzey kalite onayı olduğuna dikkati çeken Kestelli, şunları ifade etti:

"İZLADAŞ ile bu sertifikayı alarak ülkemizde bir ilki gerçekleştirdik. Dünyadaki sayılı laboratuvarlar arasına girdik. Bu başarı, İZLADAŞ'ın uluslararası düzeyde geçerliliği olan, bağımsız ve tarafsız bir hakem laboratuvar olarak kabul edildiği anlamına geliyor. Analiz raporlarımızda ICA-Bremen logosuna yer verecek olmamız, uluslararası pamuk ticaretinde güvenilirliğimizi daha da pekiştirecek. Hedefimiz, bu uluslararası yetkinliği en iyi şekilde kullanarak Türk pamuk sektörünün rekabet gücünü artırmak ve tüm paydaşlarımıza daha şeffaf ve güvenilir hizmet sunmak."

ICA-Bremen Sertifikası'na sahip laboratuvarlar, pamuk ticaretinde ortaya çıkabilecek kalite uyuşmazlıklarında hakemlik yapma ve verdikleri analiz sonuçlarını uluslararası düzeyde geçerli kılma yetkisine sahip oluyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İZLADAŞ'a Uluslararası Pamuk Laboratuvarı Ünvanı - Son Dakika

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