İzmir-Almatı Direkt Uçuşlar Başlıyor

TÜRK Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, İzmir ile Kazakistan'ın Almatı şehri arasında direkt uçuşlarına başlayacağını duyurdu.

Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada İzmir ile Almatı arası uçuşların temmuz sonu itibarıyla başlayacak seferler, salı ve cuma günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirileceği açıklandı. Yeni hat sayesinde yolcuların, Kazakistan'ın en büyük şehri ve Orta Asya'nın önemli kültür, finans ve ticaret merkezlerinden biri olan Almatı'ya konforlu bir şekilde ulaşma imkanı bulacağı aktarıldı.