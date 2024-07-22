İzmir'de 2. grup küçük alan maden sahaları ihaleye çıkıyor - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de 2. grup küçük alan maden sahaları ihaleye çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, İzmir'de bulunan 2. grup küçük alan maden sahaları, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek. İhaleye ilişkin bilgiler, MAPEG'in internet sitesinde en az 15 gün önceden duyurulacak ve başvurular ihale tarihinde doğrudan ihale komisyonuna yapılacak.

22.07.2024 09:19
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 2. grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İzmir'de 2. grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, en az 15 gün önceden MAPEG'in internet adresinde duyurulacak.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna doğrudan yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de 2. grup küçük alan maden sahaları ihaleye çıkıyor - Son Dakika

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