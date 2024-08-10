İzmir'de balıkçılar yeni av sezonu için gün sayıyor - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de balıkçılar yeni av sezonu için gün sayıyor

İzmir'de balıkçılar, tekne ve av ekipmanlarının onarım ve bakımlarını tamamlayarak yeni av sezonunun başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Denizlerdeki av yasağının sona erdiği 15 Nisan'da denize açılacak olan balıkçılar, bol ve bereketli bir sezon geçirmeyi umuyor. Balıkçılar, masrafların artması ve balık fiyatlarının yükselmesi nedeniyle zorlu bir sezon beklediklerini ifade ediyor.

10.08.2024 20:25
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İzmir'de balıkçılar yeni av sezonu için gün sayıyor

İZMİR - İzmir'de tekne ve av ekipmanlarının onarım ve bakımlarında sona yaklaşan balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açılacakları günü bekliyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan ve 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bulunan balıkçı barınağında hareketli günler yaşanıyor. Kıyıda; teknelerinin, yırtılan ağlarının ve diğer av malzemelerinin bakım ve onarım işlemlerini tamamlayan balıkçıların birçoğu teknelerini suyla buluşturdu. Uzun emekler sonucu onarım işlemlerini gerçekleştirdikleri ağları özenle teknelere yükleyen balıkçılar, yasağın biteceği günü sabırsızlıkla bekliyor.

Ege Bölgesi Balıkçılar Dernek Başkanı Mehmet Aksoy, balıkçı teknelerinin çoğunun kara bakımlarını yaptıklarını söyledi. Sözlerine devam eden Aksoy, "Her sene olduğu gibi yeni sezon için hep ümitlerle beraber hazırlık içerisine girdik. Teknelerin bakımı, onarımı ve ağların bakımı yapılıyor. Sezonda arkadaşlara 10 bin TL para kaldıysa, arkadaşlarımız bunun 7 bin TL'sini denize çıkabilmek için masraf ediyor. Her sene bakım, onarım yapılıyor. Masraflar belli gelirler belli değil. İnşallah rast gelir. Balıkçılarımızın az bir zamanı kaldı. Bu ayın sonunda vira bismillah diyeceğiz" diye konuştu.

"Ege'de sardalya ve hamsinin iyi olmasını bekliyoruz"

Denizden bu sene beklentilerinin iyi olduğuna işaret eden Aksoy, " Karadeniz'de bu sene palamut balığının bol olacağını işaretlerimize göre söylüyoruz. İnşallah çok bol olur. Vatandaş da ucuz yer. Ege'de de sardalya, hamsi tahminlerimize göre iyi olacak" ifadelerini aktardı.

"Karadeniz'e gidecek teknemiz var"

Balıkçıların yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Aksoy, tersanede bakımı yapılan 10 tane daha balıkçının olduğunu vurguladı. Onların da bu ayın 15'ine kadar denize ineceklerini söyleyen Aksoy, şöyle devam etti:

"Tekneler, personelini alıp Güzelbahçe Limanı'ndan Ege'ye açılacaklar. Çalışmalar 15 Nisan'dan beri devam ediyor. Karadeniz'e gidecek teknemiz de var. Karadeniz'e palamut avına gidecek. Masraf çok olduğu için balıkçılar gitmek istemiyor ama ben gitmelerini söylüyorum. Allah herkese kaza bela vermeden hayırlı bir sezon geçirmesini nasip etsin. Sezonumuz hayırlı olsun."

"Balıklar ağları yırtıyor, biz tamir ediyoruz"

Yeni sezon için ağ tamiri yapan ve yaptığı onarım sürecini anlatan Balıkçı Barış Demirel, "Ağ dediğimiz av araçlarını tamir ediyoruz. Bu balığı tuttuğumuz sistem. Yunus balıkları acıktığı için doğası gereği balığın biriktiği yere saldırıyor. Ağları kopartıyor. Biz o kısımları geçici olarak dikiyoruz, daha sonra onları kesiyoruz ve oraya parça koyuyoruz. Bunların tamirini, bakımını yapıyoruz. Kayığın kullandığımız mekanik aksanlarının bakımını yapıyoruz. Hazırlıklar sezon bittiğinde başlıyor, Eylül'de tekrar açılana kadar devam ediyor" diye konuştu.

Bereketli bir sezon beklediklerini aktaran Demirel, yaptıkları emeğin karşılığını alamadıklarını, geçen sene anca masrafları çıkarttıklarını belirtti.

"Masraflar arttı"

Masrafların arttığını ve tuttukları balığın da fiyatının ikiye katlanmasını istediklerini dile getiren tekne sahibi Rıfat Karaçalı da "Ağ bakımları, tekne onarım ve bakımları, personel ayarlamalarımız gibi bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Geçen sene çalıştırdığımız personel maaş ücretleri 25-30 bin TL arasında değişiyordu. Şimdi 50-60 bin TL civarına yükseldi. Ağ ve teknelerin boya fiyatları pahalı. Fiyatların yüksek oluşu bizi etkiliyor. Sezonumuzun iyi geçmesini ve fiyatlarımızın yüksek olmasını istiyoruz. İnşallah kazasız belasız bir sezon olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İzmir, Yaşam, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de balıkçılar yeni av sezonu için gün sayıyor - Son Dakika

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