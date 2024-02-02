İzmir\'de Bayraklı Belediyesi İşçilere Yüzde 40 Zam Yaptı

Ekonomi

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, bünyesinde çalışan işçilere yüzde 40'lık zam uyguladı. Zamla birlikte en düşük işçi maaşı 31 bin 700 lira oldu. Başkan Sandal, "Yaşamın her alanında emekten, alın terinden yana mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu zorlu günlerde aile ekonomilerinize bir nebze de olsa destek olabildiysek ne mutlu bize. Ek protokol tüm emekçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Bayraklı Belediyesinde Bayraklı A.Ş. ve DİSK Genel İş 6 No'lu Şube arasında bin 285 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, enflasyon ve ekonomik şartların zorluğu nedeniyle güncellendi ve bu kapsamda ek protokol imzalandı. Yüzleri güldüren sözleşme ile İzmir'in en yüksek işçi maaşı artışı Bayraklı'da yapıldı. Buna göre 22 bin 850 lira olan en düşük ücrete Başkan Sandal yüzde 40'lık zam yaptı ve emekçilerin ortalama en düşük maaşı 31 bin 700 liraya çıkarıldı.

Emekçilerden halaylı kutlama

Bayraklı Belediyesi ile DİSK Genel İş 6 No'lu Şube arasındaki toplu iş sözleşmesine ilave olarak talep edilen ek protokol görüşmeleri mutlu sonla bitti. Belediyenin farklı birimlerinde görev yapan bin 285 çalışanı yakından ilgilendiren protokol, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı arasında imzalandı. Bayraklı Belediyesi ana hizmet binası önünde düzenlenen törende işçiler 'halkçı başkan' sloganları atarak ek protokolü halaylarla kutladı.

En düşük maaş 31 bin 700 TL

Ek protokole göre; fazla mesailer, primler, haftalık ve genel tatiller hariç işçilerin ortalama giydirilmiş en düşük net maaşı 22 bin 850 TL'den 31 bin 700 TL'ye yükseldi. Toplu iş sözleşmesi kapsamında ön görülen yüzde 25'lik artışa Başkan Sandal da son altı aylık enflasyon rakamları üzerine yüzde 2,5 puan refah payı ile birlikte yüzde 15 ek zam yaptı ve işçilerin net zam oranı yüzde 40 olarak belirlendi. Bu kapsamda; işçilerin en düşük günlük brüt ücreti 570 TL'den 790 TL'ye, 100 TL olan yemek yardımı 140 TL'ye, erzak yardımı ise bin 500 TL'den 2 bin 100 TL'ye yükseldi.

"Ahlakımla, vicdanımla başkanlık yaptım"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Görev sürem boyunca ahlakımla vicdanımla kamu görevimi yerine getirdim. Beytülmale el uzatmadım, eşime dostuma yandaşıma kazanç sağlamadım. 'Bu belediyede işçinin parası ödenmedikten sonra kimsenin parası ödenmez' anlayışıyla emekten, alın terinden ve emekçiden yana oldum. Her zaman işçimizin, emekçimizin yanında olduk. Kimseyi ayırmadan, bizi ayrıştırmak isteyenlere karşı hep bir arada olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu bir siyasi yolculuktur bizden sonra da başka bir arkadaşımız görevi devralacaktır. Ben CHP'li bir başkanım ve bundan sonra da rozetimi çıkarmayacağım. Eğer hakkım varsa; hakkımı bana bir şekilde ödeyebilirsiniz. CHP'nin bayrağını Bayraklı'da düşürmeyeceksiniz. Sizden tek isteğim budur. CHP bayrağını göklere dikmekle ilgili gece gündüz çalışma talimatı veriyorum. Bu bir davadır. Önemli olan görevleri en iyi şekilde yaparak görevi devretmektir. Yapabileceğimiz en yüksek oranda zam yaptık. Tüm emekçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

"Çalışanların yüzünü güldürdü"

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Serdar Başkanımızla yaptığımız görüşmede kendisi enflasyon oranına göre yüzde 25 çıkan zam artışının yeterli olmadığını söylemişti ve 'işçi arkadaşlarımızı enflasyona yedirmem, gerekeni yapacağım ve hatta ek de yapacağım' demişti. Sözünü tuttu ve tüm işçilerimize güzel bir haber verdi. Bu ek protokolle birlikte çalışanların yüzünü bir kez daha güldürdü" ifadelerini kullandı. - İZMİR