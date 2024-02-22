İzmir'de düzenlenen Tarım Teknoloji Etki Zirvesi başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de düzenlenen Tarım Teknoloji Etki Zirvesi başladı

İzmir\'de düzenlenen Tarım Teknoloji Etki Zirvesi başladı

Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği tarafından düzenlenen '2. Tarım Teknoloji Etki Zirvesi' İzmir'de başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, açılış konuşmasında iklim krizi ve kuraklığın tarımın geleceğini tehdit ettiğini belirtti. Zirve, 'canlandırıcı tarım' ana temasıyla gerçekleştirilecek ve tanınmış akademisyenler, uzmanlar ve paydaşlar katılımcı olarak yer alacak.

22.02.2024 10:53
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Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği tarafından düzenlenen "2. Tarım Teknoloji Etki Zirvesi" İzmir'de başladı.

İzQ İnovasyon Merkezi'ndeki programın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iklim krizi ve kuraklığın tarımın geleceğini tehdit ettiğini söyledi.

"Başka tarım mümkün" diyerek refah devrimi yolculuğu başlattıklarını ifade eden Soyer, buradaki en önemli iki hedeflerinin, kuraklık ve yoksullukla mücadele olduğunu kaydetti.

Soyer, yaklaşık 40 gün sonra görevi devredeceğini ancak tarıma olan bağlılığının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği ve 2. Tarım Teknoloji Etki Zirvesi Düzenleme Komitesi Başkanı Sumer Tömek Bayındır da zirvenin "canlandırıcı tarım" ana temasıyla yapılacağını ifade etti.

Tarımın bir sektör değil, sektörler birleşimi olduğunu vurgulayan Bayındır, içinde farklı disiplinleri barındırdığını, o yüzden bir yaşam alanı niteliği taşıdığını söyledi.

Açılışta Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü Zafer Arslan ile Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de birer konuşma yaptı.

Tarım sektöründe tanınmış akademisyen, uzman ve paydaşların konuşmacı ve katılımcı olduğu zirve, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de düzenlenen Tarım Teknoloji Etki Zirvesi başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de düzenlenen Tarım Teknoloji Etki Zirvesi başladı - Son Dakika
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