Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği tarafından düzenlenen "2. Tarım Teknoloji Etki Zirvesi" İzmir'de başladı.
İzQ İnovasyon Merkezi'ndeki programın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iklim krizi ve kuraklığın tarımın geleceğini tehdit ettiğini söyledi.
"Başka tarım mümkün" diyerek refah devrimi yolculuğu başlattıklarını ifade eden Soyer, buradaki en önemli iki hedeflerinin, kuraklık ve yoksullukla mücadele olduğunu kaydetti.
Soyer, yaklaşık 40 gün sonra görevi devredeceğini ancak tarıma olan bağlılığının devam edeceğini sözlerine ekledi.
Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği ve 2. Tarım Teknoloji Etki Zirvesi Düzenleme Komitesi Başkanı Sumer Tömek Bayındır da zirvenin "canlandırıcı tarım" ana temasıyla yapılacağını ifade etti.
Tarımın bir sektör değil, sektörler birleşimi olduğunu vurgulayan Bayındır, içinde farklı disiplinleri barındırdığını, o yüzden bir yaşam alanı niteliği taşıdığını söyledi.
Açılışta Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü Zafer Arslan ile Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de birer konuşma yaptı.
Tarım sektöründe tanınmış akademisyen, uzman ve paydaşların konuşmacı ve katılımcı olduğu zirve, yarın sona erecek.
Son Dakika › Ekonomi › İzmir'de düzenlenen Tarım Teknoloji Etki Zirvesi başladı - Son Dakika
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