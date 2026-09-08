İzmir'de Interfresh Eurasia Fuarı açıldı - Son Dakika
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İzmir'de Interfresh Eurasia Fuarı açıldı

İzmir\'de Interfresh Eurasia Fuarı açıldı
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İzmir'de Meyve, Sebze, Gıda, Gıda Ürünleri, Gıda Teknolojileri, Ambalaj, Tarım Teknolojileri, Depolama ve Lojistik Fuarı (Interfresh Eurasia) ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

İzmir'de Meyve, Sebze, Gıda, Gıda Ürünleri, Gıda Teknolojileri, Ambalaj, Tarım Teknolojileri, Depolama ve Lojistik Fuarı (Interfresh Eurasia) ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

Fuar İzmir'deki organizasyonda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) "partner ülke", Denizli'nin "partner il" olarak yer aldığı fuara, 80'in üzerinde ülkeden sektör temsilcileri ile 500'ü aşkın profesyonel alıcı katıldı.

Açılışta konuşan eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üretimin önemini anlattı.

Ambargo uygulanan, kolay kolay ticaret yapamayan KKTC'nin ürünlerini buralardan dünyaya pazarlamakta katkı koyanlara teşekkür eden Tatar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle hayata geçen projeyle Anamur'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yılda 75 milyon metreküp su akmaktadır. Bu su yer altı su seviyesini yükseltti, tuzlanmayı önledi. Geçitköy'deki barajdan yapılan altyapı yatırımları ile oradaki su Güzelyurt'un narenciye bahçelerine akmakta, kendi ektiklerimizle, yeni fidanlarla narenciye bahçelerinde verimi artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da küresel ticaretteki zorluklara ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye'nin ihracatının artış trendini koruduğunu belirtti.

Tarım sektörünün ihracattaki güçlü performansına dikkati çeken Kılıçkaya, şöyle konuştu:

"Tarım ürünleri ihracatımız geçtiğimiz yıl 32,6 milyar dolardı. Yılın ilk 8 aylık döneminde ise yüzde 4,8'lik artışla 21,7 milyar dolara ulaştı. Yaş meyve ve sebze ihracatımız yılın ilk 8 ayında 2,3 milyar dolara, meyve sebze mamulleri ihracatımız ise 1,6 milyar dolara çıktı. Böylece iki sektörün toplam ihracatı ilk 8 ayda yaklaşık 4 milyar dolara ulaştı."

Bakanlık olarak ihracatçılara yönelik destek mekanizmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini anlatan Kılıçkaya, 2026 yılı bütçesinde ihracat destekleri için 45 milyar lira kaynak ayrıldığını kaydetti.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk de yaş meyve sebze, meyve sebze mamulleri ve kuru meyve sektörlerinin Türkiye genelinde son bir yıllık dönemde 8,5 milyar dolarlık ihracata imza attığını, bu tutarın 2,3 milyar dolarlık kısmının Ege Bölgesi'nden gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından sektörde öne çıkan kadın kooperatiflerine ödülleri takdim edildi.

Daha sonra protokol üyeleri kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi, stantları inceledi.

Sektörde 2018 yılından bu yana düzenlenen meyve, sebze, gıda ürünleri, teknolojileri ve lojistiği alanındaki fuar 10 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Tarım, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de Interfresh Eurasia Fuarı açıldı - Son Dakika

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