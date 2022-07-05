İzmir'de kurbanlık hayvan sayısında sıkıntı yok

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, bu yıl İzmir'de kurbanlık hayvan noktasında bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kentte kurulan kurban satış yerlerinde denetimler sürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde hayvanların tutulduğu yerlerin hayvan sağlığı açısından uygun olup olmadığını, satıcıların sağlık ve barınma imkanlarını kontrol etti. Ayrıca hayvanların pasaportları, nakil belgeleri, küpeleri sorgulandı.

Buca ilçesinde Kaynaklar Kurban Pazarı'ndaki denetime katılan Mustafa Özen, çalışmaları inceledi, kurbanlık satışı yapanlarla sohbet etti.

Denetim sonrası gazetecilere açıklama yapan Özen, kurban komisyonu tarafından belirlenen satış yerleri ve kesim yerlerinin denetimlerini, 30 ilçede 246 veteriner hekimle gerçekleştirdiklerini, kentte 251 satış yeri, 347 de kesim yeri belirlendiğini söyledi.

Özen, geçen yıl İzmir'de yaklaşık 49 bin 500 civarında büyükbaş, 102 civarında da küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak kesildiğini belirterek, "Bu sene de ilimizde 50 büyükbaş, 115 bin civarında da küçükbaş hayvanımız var. Bu İzmir ilinin kurbanlık hayvan noktasında herhangi bir sıkıntısı olmadığının göstergesi." dedi.

Kurbanlıkların belirlenen satış yerlerinde alınmasının önem arz ettiğini kaydeden Özen, vatandaşların büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda nakil belgesi sorgulamalarının yapılması gerektiğini dile getirdi.

Özen, bakanlığın geliştirdiği cep telefonlarında kullanılabilen "Türkvet" mobil uygulamasından da hayvanın kulak küpesi girilerek her türlü sorgulamanın yapılabildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kurban kesim esnasında da dikkat etmemiz gereken hususlar var. Özellikle kurban komisyonu tarafından belirlenen kesim yerlerinde hayvanlarımızın kesilmesi, hayvanlara kesinlikle eziyet edilmemesi, kötü muamelede bulunulmaması ve ehil kişiler tarafından bu kesimin gerçekleştirilmesi çok önemli. Kesimden sonraki kurban atıklarını ve artıklarını sokağa, sağa, sola, gelişigüzel atmamamız gerekiyor. Bu hem bizim sağlığımız açısından, hem çevre temizliği açısından hem de dünya kamuoyundaki Müslümanlara, ülkemize bakışı açısından çok çok önemlidir." diye konuştu.

Ehil olmadan kesim yapanlara ceza

Özen, vatandaşlardan kurbanlık hayvan seçimi yaparken damızlık niteliği taşıyan dişi hayvan yerine erkek hayvan almalarını rica ederek, bunun ülkenin hayvancılığının sürdürülebilirliği açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Bayram boyunca "acemi kasap" denilen ve bu işin kursunu almamış kişilerin ciddi yaralanmalarının olduğunu ifade eden Özen, şöyle devam etti:

"Özellikle bu hususta da ehil olmayan kişilerin kurban kesmesine de idari yaptırım cezamız var. Ama biz bu yola gitmek istemiyoruz. Sadece vatandaşlarımıza rica ediyoruz. Lütfen kesim yerlerinde hayvanlarını kestirsinler. Sağlıklı bir kurban dönemi geçirelim. 1300 liraya yakın bir ehil olmayanlara cezamız var. Hayvana eziyet edildiği takdirde, ehil kişi tarafından kesilmediği takdirde, gelişigüzel bir yerde kesim yaptığı takdirde veya hayvanlar için sağlıklı bir ortam oluşturulmadığı takdirde, idari yaptırımlarımız var."

Satıcılar satıştan memnun

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden 22 büyükbaş hayvan getirdiğini kaydeden Mustafa Demirhan (69) da satışlardan memnun olduğunu belirtti.

Kurbanlıkların 21'ini sattığını, bayram günü sahiplerine teslim edince memleketine döneceğini anlatan Demirhan, "Ortalama 35 bin liraya sattık. En düşük 220-230 kiloydu." dedi.

Hasan Yılmaz da Kars Sarıkamış'tan 117 büyükbaş kurbanlık getirdiğini ifade ederek, "Bu masraflara göre fiyatlar iyiydi. Canlı et kilosu 60-70 lira civarında oldu. 95 tane sattım. Satışlardan memnunum. 23 hayvan kaldı onlar da satılır. Bu sene maliyetlerden herkes hayvan getiremedi." ifadelerini kullandı.