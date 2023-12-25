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İzmir'de kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi 2024'te açılacak - Son Dakika
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İzmir'de kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi 2024'te açılacak

İzmir'in Bergama ilçesinde kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BAŞBAŞ), 120 firmanın faaliyet göstermesiyle 2024 Şubat ayı içerisinde açılması bekleniyor. Serbest bölgenin tam kapasiteye ulaştığında 20 bin kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

İzmir\'de kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi 2024\'te açılacak
25.12.2023 - 13:58,  Güncelleme: 14:00
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İzmir'in Bergama ilçesinde kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesinin, 120 firmanın faaliyet göstermesiyle 2024 Şubat ayı içerisinde açılması beklenirken, serbest bölgenin 20 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Bergama'nın Aşağıkırıklar Mahallesi'nde kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BAŞBAŞ) için geri sayım başladı. 2.5 milyon metrekare alandan oluşan serbest bölgede, 120 firmanın faaliyet göstereceği, altyapı yatırımlarının tamamlandığı belirtildi. 5G teknolojisine sahip ilk serbest bölge olacak BAŞBAŞ'ın, Bergama ve çevre ilçelerden 20 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, bölgede yoğun olarak tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini, gençlerin iş sahibi olması ve istihdama katkı sağlaması açısından Batı Anadolu Serbest Bölgesinin Bergama için ayrı bir önem taşıdığını belirtti.

"Çarklar şubat ayında dönmeye başlıyor"

Hakan Koştu, "Daha önce hedefin 2024'te ilk fabrikanın üretime başlaması olduğunu belirtmiştik. Aldığımız bilgiye göre Batı Anadolu Serbest Bölgesinde çarklar şubat ayında dönmeye başlıyor. Bölge, tam kapasiteye ulaştığında Bergama'mız ve çevresi ekonomik kalkınmanın merkezi olacak. 2.5 milyon metrekare alandan oluşan arazinin ilk etabında altyapı yatırımlarının tamamlandığını gördük. Tamamlanacak olan; Çandarlı Limanı, BASBAŞ ve Bergama Organize Sanayi Bölgesi ile Bergama'mız ülke ekonomisine katkı sağlayacak, üretimin ve ekonominin merkezi haline gelecek. BASBAŞ ile sadece Bergama'mız değil, Bakırçay bölgesinde işsizliğin önüne geçilecek. Aynı zamanda tüm bu yatırım projelerinin büyüme alanı oluşturması, bölgemizin bu alandaki yatırımlarda uluslararası ölçekte bir cazibe merkezi haline gelmesine katkı sağlayacak" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Batı Anadolu, Hakan Koştu, Bergama, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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