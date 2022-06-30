İzmir'de mandalina üreticilerine Akdeniz meyve sineği tuzağı verildi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, İzmir'in mandalina üretiminde öne çıkan Menderes, Selçuk ve Seferihisar ilçelerinde üreticilere İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla 2 bin 500 Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıttı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, Gümüldür Pazar Yerinde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ithalatçı ülkelerin Akdeniz meyve sineği zararlısına sıfır toleransla yaklaştıklarını, o nedenle Akdeniz meyve sineği ile biyoteknik mücadele konusunda üreticilere her türlü desteği verdiklerini dile getirdi.

Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 585 bin ton mandalina üretildiği bilgisini paylaşan Uçak, "Bu üretimin 930 bin tonunu ihraç ettik. Narenciye ihracatımız 934 milyon dolar iken bunun 453 milyon dolarlık dilimi mandalina ihracatı oldu. Bu kadar yüksek değerde ihracatımızın olması bizleri tabi ki mutlu ediyor. Ancak bu rakamların artması için dünya pazarında rekabet üstünlüğü sağlamamız gerekiyor. Bu üstünlüğün sağlanması için kalite yönünden ithalatçı firmaların taleplerine uygun ürünler yetiştirmeliyiz, kalıntısız ve ruhsatlı ilaçlar kullanmalıyız." diye konuştu.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de kentte 150 bin çiftçinin 3,8 milyon dekar alanda yaptığı tarımsal üretimle 4,5 milyon nüfuslu İzmir'in geleceğinin teminatı olduğunu vurguladı.

Akdeniz meyve sineğinin iklim değişikliğiyle birlikte yılda 12-13 döl verir noktaya geldiğine işaret eden Özen, şöyle konuştu:

"Yıllık 60 bin ton mandalina üretimiyle Türkiye'de ikinci konumdayız. Bu ürünün başına musallat olan zararlıyı yok etmenin, zararını minimize etmenin yollarını paylaşıp bu zararlıyla mücadele projesi yapıyoruz. Akdeniz meyve sineği ürüne zarar verdiği zaman ürünün yüzde 80'ini yok ediyor. Bu zararlıyla çiftçiler, tarım teşkilatı, ihracatçılar mücadele ediyoruz."