İzmir'de Mezatlar Bereketli ve Uygun Fiyatlı - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de Mezatlar Bereketli ve Uygun Fiyatlı

İzmir\'de Mezatlar Bereketli ve Uygun Fiyatlı

Şemikler Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Olcay Bülbül, İzmir'deki mezatların uygun fiyatlarla bereketli olduğunu belirtti. Yılın 12 ayı serbest olan kıyı balıkçılığı ile her türden balık mezatlarda yer alıyor. Mezatta her gün saat 09.00'da başlayan satışlar, en taze ve temiz balıkları halka sunuyor. Balıkçılar zarar vermeyen takımlarla çalışarak balık bolluğunu koruyor. Mezata gelenler ise ihale yöntemiyle satış yapıldığı için fiyatların artırıldığını ve balıkların taze olduğunu belirtiyor.

26.04.2024 11:59
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Mezatların bereketli olduğuna işaret eden Şemikler Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Olcay Bülbül, "Fiyatlar piyasaya göre çok uygun. Yılın 12 ayı serbest olan kıyı balıkçılığı ile her türden balık mezatlarda yer alıyor" dedi.

Av sezonunun sona ermesiyle birlikte gözler, yılın 12 ayı serbest avcılık yapan 'kıyı balıkçılığına' çevrildi. İzmir'de ise teknelerle gece saatlerinde denize açılan balıkçılar, avladıkları balıkları sabahın ilk ışıklarıyla Karşıyaka ilçesinde bulunan Şemikler Su Ürünleri Kooperatifi Balık Satış Yeri'ne getiriyor. Ağ ile avlanan balıklar burada açık artırma usulüyle satışa sunuluyor. Mezatta her gün saat 09.00'da başlayan satış, günlük tutulan balıkları alıcılarla buluşturuyor.

"Fiyatlar piyasaya göre uygun"

Mezat hakkında bilgi veren Şemikler Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Olcay Bülbül, "İlk önce arkada toptan, ön tarafta da perakende olarak halka, en taze, en temiz balıkları yedirme adına satış yapıyoruz. Fiyatlar piyasaya göre çok uygun. Vatandaşların çok daha taze yiyebilecekleri balıklar burada satılıyor. Katılım yüksek, halktan, esnaftan restoran işletmecisinden her kesimden vatandaş geliyor" ifadelerine yer verdi.

Kooperatifte balıkçıların 'kıyı balıkçılığı' diye tabir edilen avlanma türüyle, denize zarar vermeyen takımlarla çalıştıklarını kaydeden Bülbül, "Balıkçılar ağın göz açıklığı boyutunda balıkları tutar. Bu sayede daha küçük balıklar avlanmaz" şeklinde konuştu.

"Balık bolluğu güzel"

Mezata gelen balık çeşitliliğinden de bahseden Bülbül, şunları kaydetti:

"Lidaki, çupra, levrek, istavrit, mırmır, isparoz, karagöz gibi her çeşit balık bulunuyor. Balık bolluğu güzel. Biz memnunuz. Denizimiz ve körfezimiz bereketli. Balıkçılarımız adına her şey güzel."

Havalar müsaade ettikçe balığa çıktıklarını vurgulayan 52 yıllık balıkçı Murat Ceylan da şunları söyledi:

"Deniz kaplumbağası, vatoz ve pislik gibi bazı problemlerimiz oluyor. Bunlar bizi bıktırıyor. Tuttuğumuz balıkların bir kısmını kooperatifimize veriyoruz, bir kısmını da pazarlara satıyoruz."

Mezata balık almaya gelen Ahmet Gül, "Burada ihale yöntemiyle satış olduğu için balığın ilk olarak açılış fiyatı oluyor. Mezatçımız fiyatı belirler ve daha sonra fiyatta artırıma gidilir. Buranın güzel tarafı da budur" diye konuştu.

"Taleplerden memnunuz"

Satış esnasında en yüksek parayı veren kişinin balığı aldığını kaydeden mezat çalışanı Necmettin Çakıroğlu, gelen taleplerden memnun olduğunu dile getirdi.

Fiyatların uygun ve balıkların taze olması sebebiyle mezata balık almaya gelen Önder Batur ise balıkları kendi evine aldığını söyledi. Satışları takip ettiğini de vurgulayan Çakıroğlu, sürekli mezata gelip balık aldığını aktardı.

"Kızım balığı çok seviyor. Buradaki balık daha taze ve balık alması zevkli oluyor" diyen alıcı Arzu Batur, "İstediğimiz balık türünü burada buluyoruz. Genelde kefal alıyorum. Tavsiye ediyoruz" ifadelerini aktardı.

"Bazen fiyatı çok artırıyorlar ve balık alamıyorum"

İlk başta balığı alamadığını fakat bir sonraki açık artırmada alabildiğini belirten Yüksel Yılmaz da şu sözlere yer verdi.

"Buraya sık sık geliyorum. Açık artırmalara katılıp balık almaya çalışıyorum. Bazen balık alamıyorum çünkü diğer arkadaşla fiyatı çok artırıyor. Bugün 325 liraya çupra aldım." - İZMİR

Kaynak: İHA

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