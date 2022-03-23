İzmir'de taksilerde kilometre başı ücret 9 lira oldu - Son Dakika

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, kentteki taksilerde kilometre başına ücretin 5,5 liradan 9 liraya çıkarıldığını belirtti.

Anık, gazetecilere yaptığı açıklamada kentte taksi ücretleriyle ilgili kasım ayında tarife ayarı yapıldığını ifade etti.

Akaryakıt, lastik, yedek parça başta olmak üzere giderlerdeki artışlar nedeniyle yeniden fiyat artışı yapmaya mecbur kaldıklarını dile getiren Anık, yeni tarifenin İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandığını belirtti.

Anık, yeni tarifeyle taksimetre açılış ücretinin 4,5 liradan 6 liraya, kilometre başı ücretin 5,5 liradan 9 liraya, indi bindi ücretinin ise 13 liradan 20 liraya çıkarıldığını, yarın itibarıyla zamların uygulamaya geçeceğini aktardı.