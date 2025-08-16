İzmir'de Toplu Ulaşım Ücretlerine Zam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İzmir'de Toplu Ulaşım Ücretlerine Zam

16.08.2025 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 1 Eylül'den itibaren şehir içi toplu ulaşıma zam yapıldı, bazı uygulamalar kaldırıldı.

İZMİR'de 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere şehir içi toplu ulaşıma zam yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) 90 dakika aktarma ile Halk Taşıt uygulaması ise kaldırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) 90 dakika aktarma ile Halk Taşıt uygulamalarının kaldırılmasına yönelik madde kabul edildi. Ayrıca 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere şehir içi toplu ulaşıma zam kararı alındı. Bu kapsamda, tam biniş ücreti 25 TL'den 30 TL'ye, öğrenci ücreti 10 TL'den 15 TL'ye çıkarıldı. Öğretmen binişi 17,72 TL'den 20 TL'ye, 60 yaş üstü biniş ücreti 20 TL'den 25 TL'ye yükseltildi. Aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 TL'den 6,34 TL'ye çıktı. 90 dakika uygulaması ise değişmedi. Buna göre; ilk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılan aktarmalar ücretsiz olacak.

İZMİRİM KART GEÇERLİ

Yeni düzenlemeye göre; İzmirim Kart, İZBAN yeni bir sistem kurana kadar geçerli olacağı bildirildi. Yolcular yalnızca belirtilen ayrıcalıklardan faydalanamayacağı belirtildi. Diğer ulaşım araçlarında ise mevcut sistem devam edeceği kaydedildi. Öte yandan, Halk Taşıt uygulaması da İZBAN dışındaki ulaşım sistemlerinde devam ediyor. Karara göre; her gün 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında, biniş ücretinin yüzde 50 indirimli olarak uygulanması sürecek. Bu saatlerde yeni tarife üzerinden tam biniş 15 TL, öğrenci 7,5 TL, öğretmen 10 TL, 60 yaş üstü 12,5 TL olacak.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, İzmir, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de Toplu Ulaşım Ücretlerine Zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Adana’da otoyolda baltalı tehdit O anlar kameralarda Adana'da otoyolda baltalı tehdit! O anlar kameralarda
Ormanda kan donduran cinayet “İşe götüreceğiz“ diyerek öldürmüş Ormanda kan donduran cinayet! "İşe götüreceğiz" diyerek öldürmüş
Lille, Berke Özer’den sonra Fenerbahçeli yıldızı da transfer ediyor Lille, Berke Özer'den sonra Fenerbahçeli yıldızı da transfer ediyor
Eski milletvekili Ali Boğa Trafik kazasında hayatını kaybetti Eski milletvekili Ali Boğa Trafik kazasında hayatını kaybetti
Pakistan’da şiddetli sel: 194 ölü ve 1300 mahsur Pakistan'da şiddetli sel: 194 ölü ve 1300 mahsur
Zelenskiy’den dikkat çeken mesaj: Savaşı bitirme vakti geldi Zelenskiy'den dikkat çeken mesaj: Savaşı bitirme vakti geldi
Galatasaray’a geliyor mu Guardiola’dan Ederson açıklaması Galatasaray'a geliyor mu? Guardiola'dan Ederson açıklaması
İstanbul’da kuvvetli fırtına sonucu gemi battı 4 kişi kurtarıldı İstanbul'da kuvvetli fırtına sonucu gemi battı! 4 kişi kurtarıldı
Bursaspor Stadyumu’nda yeni projeler başlatılıyor Bursaspor Stadyumu'nda yeni projeler başlatılıyor

15:26
AK Parti’ye mi geçiyor Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
15:33
İstanbul’u fırtına vurdu Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 17:01:27. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Toplu Ulaşım Ücretlerine Zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.