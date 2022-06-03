İzmir'de toplu ulaşımda banka kartlarıyla temassız ödeme yaygınlaşacak - Son Dakika
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İzmir'de toplu ulaşımda banka kartlarıyla temassız ödeme yaygınlaşacak

03.06.2022 16:40
İzmir'de toplu ulaşımda banka kartlarıyla temassız ödeme yaygınlaşacak

İzmir'de sene başından itibaren bazı araçlarda geçerli olan temassız kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla binme imkanı; 5 Haziran Pazar gününden itibaren İZTAŞIT ve "Gittiğin kadar öde" tarifesinin uygulandığı otobüs hatları dışındaki tüm ulaşım araçlarında geçerli olacak.

İzmir'de sene başından itibaren bazı araçlarda geçerli olan temassız kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla binme imkanı; 5 Haziran Pazar gününden itibaren İZTAŞIT ve "Gittiğin kadar öde" tarifesinin uygulandığı otobüs hatları dışındaki tüm ulaşım araçlarında geçerli olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Visa ve İş Bankası iş birliği ile bir süredir Adnan Menderes Havalimanı ESHOT otobüs hatlarında ve bir Üçkuyular Feribot İskelesi'nde geçerli uygulamanın 5 Haziran Pazar gününden sonra ESHOT ve İZULAŞ otobüslerinde, metroda, tramvayda ve İZDENİZ gemilerinde de geçerli olacak.

Yeni sistem, İZTAŞIT araçlarında ve "Gittiğin Kadar Öde" tarifesinin uygulandığı otobüs hatlarında geçerli olmayacak. Uygulamada geçişler ilk etapta Visa logolu temassız kartlarla yapılacak. İlerleyen dönemde diğer kartların da sisteme dahil olması öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uygulamanın İzmirlilerin yanı sıra özellikle kente dışarıdan gelecek ziyaretçiler için kolaylaştırıcı olduğunu belirtti.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de toplu ulaşım araçlarına temassız kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla biniş yapılabilmesinin rahatlığının dünyanın dört bir yanındaki büyük kentlerde yaygınlaştığını vurguladı.

Tezel, şunları kaydetti:

"Turizmin yeniden ivme kazandığı bu dönemde, toplu ulaşım hizmetlerini daha ulaşılabilir kılacak bu teknolojinin, İzmir'in turistik değerini daha da artırmasını bekliyoruz. Bugüne dek dünya genelinde 500'e yakın kentte edindiğimiz küresel uzmanlığımızı İzmir'e taşımaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Toplu ulaşımda temassız kartlı geçişlerin İzmir halkına hayırlı olmasını dileriz."

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Visa ile İzmir'de yaşayanların, yerli ve yabancı misafirlerin günlük hayatını kolaylaştıran ve ulaşımda yeni bir deneyim sunan iş birliklerinin kapsamını genişlettiklerini kaydetti.

Toplu ulaşımdan çeşitli tesislerin girişine kadar pek çok alanda Visa özellikli temassız kredi, banka ya da ön ödemeli kart kullanımının mümkün hale geldiğini aktaran Lüle, "Ödeme sistemleri ekosisteminde fark yaratan bu yenilikçi çözümün hayata geçmesine katkı sağlamaktan ve tüm kullanıcılara bu kolaylığı sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Banka, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de toplu ulaşımda banka kartlarıyla temassız ödeme yaygınlaşacak - Son Dakika

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