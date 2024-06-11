İzmir\'de Türk Ekonomisi ve Sanayi Konulu Panel Gerçekleştirildi

Ekonomi

İzmir'de Türk ekonomisi, sanayide Türkiye'nin konumu ve döngüsel ekonomi konulu panel gerçekleştirildi.

İzmir İktisat Kongresi Merkezi Salonu'nda, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında Türkiye Ekonomisi" adlı panelin moderatörlüğünü eski Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım yaptı.

Panelde Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal, Türk ekonomisinin güçlü ve zayıf yönlerini anlattı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen de "Döngüsel Ekonomi ve Paranın Geleceği" başlıklı bir sunum yaptı.

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Pazarlama Müdürü Mevlüt Çetinkaya ise sanayide küresel trendler ve Türkiye'nin konumu hakkında konuşma gerçekleştirdi.

EMD'nin şube başkanı Murat Demircan katılımcılara teşekkür etti.