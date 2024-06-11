İzmir'de Türk Ekonomisi ve Sanayi Konulu Panel Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de Türk Ekonomisi ve Sanayi Konulu Panel Gerçekleştirildi

İzmir\'de Türk Ekonomisi ve Sanayi Konulu Panel Gerçekleştirildi

İzmir İktisat Kongresi Merkezi Salonu'nda Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen panelde, Türk ekonomisinin güçlü ve zayıf yönleri anlatıldı. Ayrıca döngüsel ekonomi ve Türkiye'nin sanayideki konumu hakkında sunumlar yapıldı. Panelin moderatörlüğünü eski Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım yaptı.

11.06.2024 09:27
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İzmir'de Türk ekonomisi, sanayide Türkiye'nin konumu ve döngüsel ekonomi konulu panel gerçekleştirildi.

İzmir İktisat Kongresi Merkezi Salonu'nda, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi tarafından gerçekleştirilen "Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında Türkiye Ekonomisi" adlı panelin moderatörlüğünü eski Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım yaptı.

Panelde Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal, Türk ekonomisinin güçlü ve zayıf yönlerini anlattı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen de "Döngüsel Ekonomi ve Paranın Geleceği" başlıklı bir sunum yaptı.

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Pazarlama Müdürü Mevlüt Çetinkaya ise sanayide küresel trendler ve Türkiye'nin konumu hakkında konuşma gerçekleştirdi.

EMD'nin şube başkanı Murat Demircan katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de Türk Ekonomisi ve Sanayi Konulu Panel Gerçekleştirildi - Son Dakika

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