2014'te kurulan elektrik-elektronikten otomotive, sağlıktan enerjiye kadar birçok sektöre yönelik fonksiyonel mühendislik plastikleri üreten İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş., mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.
Geçici mühlet süresi boyunca alacaklılar için ihtiyati tedbir kararı da uygulanacak. Bu süreçte, şirketin mali durumunun detaylı şekilde değerlendirilmesi amacıyla üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti görevlendirildi. Komiserler arasında; Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Gülden Kaman, Hukukçu Yaşar Can Göksoy ve İşletme Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Erhan Demireli yer alıyor.
Mahkeme ayrıca, konkordato talebinin başarıya ulaşıp ulaşmayacağının belirlenmesi için duruşma tarihini 24 Ekim 2025 saat 14.30 olarak belirledi.
Alacaklılar, bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde dilekçeyle itiraz haklarını kullanabilecek. İtiraz eden alacaklıların, konkordato mühletinin verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte mahkemeye sunmaları gerekiyor.
Son Dakika › Ekonomi › İzmir'deki plastik devi konkordato ilan etti! Ekonomik zorluklara dayanamadı - Son Dakika
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