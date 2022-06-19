İzmir'den Adana'ya enerji bağı - Son Dakika
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İzmir'den Adana'ya enerji bağı

19.06.2022 10:42
İzmir'den Adana'ya enerji bağı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinin enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak için kurulan İZENERJİ bünyesindeki İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi (İZETAŞ) şirketi, Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ADANA ASKİ) enerji teminine başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinin enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak için kurulan İZENERJİ bünyesindeki İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi (İZETAŞ) şirketi, Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ADANA ASKİ) enerji teminine başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği model Adana'ya da uzandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ile enerji temini konusunda anlaşmaya vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin enerji tedarik arzını güvence altına alan, bütün kurumları enerji piyasasındaki ve fiyatlarındaki dalgalanmalardan ve yüksek maliyetlerden koruyan İZETAŞ, 1 Haziran'dan itibaren Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine de enerji tedarikine başladı. İlk etapta enerji tedariki haziran ve temmuz aylarını kapsıyor. 2 ayda yaklaşık 5 milyon kilovat saat enerji tüketimi yapan ADANA ASKİ, bu süre içinde 500 bin liralık tasarruf sağlayacak.

İZETAŞ ile bir yılda 297 milyon lira tasarruf

Yıllık toplam 750 milyon kilovat saat elektrik tüketen İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZETAŞ ile bir yılda 297 milyon lira tasarruf sağlamayı hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve belediyenin şirketlerine ait binaların elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması için İZENERJİ bünyesinde İZETAŞ kurulmuş ve İZETAŞ ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT, İZSU ve 12 şirket arasında sözleşme imzalanmıştı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

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