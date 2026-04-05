İzmir\'den Asya-Avrupa Ticaretine Yeni Adım

İzmir'deki Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) ve Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (BASBAŞ) ile Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Yerel Ekonomik ve Ticari İşbirliği Bölgesi arasında işbirliği mutabakatı imzalandı.

ESBAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, işbirliği mutabakatı kapsamında her iki serbest bölge, Çin'in yanı sıra Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan ve İran gibi ülkelerle yürütülen ticari ve lojistik projelerle bağlantı kurabilmesine olanak sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESBAŞ ve BASBAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üst Yöneticisi Faruk Güler, işbirliği mutabakatının alternatif ticaret koridorlarının güçlendirilmesi ve Asya-Avrupa hattında daha dirençli bir ekonomik ağ oluşturulması açısından stratejik bir adım niteliği taşıdığını belirtti.

Güler, işbirliğinin ESBAŞ ile BASBAŞ'ı, Çin için Avrasya genelinde inovasyon ve kalkınma yatırımları için güçlü merkezlerden biri haline getirdiğini kaydetti.

İmzalanan protokollerin Türkiye ile Çin arasında üretim, lojistik ve teknoloji alanlarında derinleştirilmek istenen ekonomik işbirliği modelinin bir uzantısı olduğunu aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma Çin'in Batı pazarlarına erişimini çeşitlendiren ve hızlandıran stratejik açılımın sonuçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Bu yönüyle imzalanan mutabakat belgeleri, kısa vadeli ticari kazanımların ötesinde, uzun vadeli jeoekonomik konumlanma açısından da önemli bir çerçeve sunmaktadır. İmzalanan işbirliği mutabakatları tarafların ticaret, yatırım ve sanayi alanlarında uzun vadeli işbirliği perspektifini ortaya koyan yol haritaları sunmaktadır. Anlaşma, her iki serbest bölgemizi üretim, dağıtım ve yeniden ihracat süreçlerinde aktif birer merkez konumuna taşırken, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Çin ile kurulan bu doğrudan ve kurumsal bağlantı, serbest bölgeler için riskleri dengeleyen ve fırsatları büyüten bir kaldıraç işlevi görmektedir."

Güler, mutabakatla yüksek teknoloji, imalat ve modern hizmet sektörlerinde yatırım işbirliklerinin teşvik edilmesi, şirketler arası doğrudan temasların artırılması ve ortak sanayi platformlarının kurulmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.