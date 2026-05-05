İzmir Esnaf Genel Kurulu Yapıldı

05.05.2026 20:49
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin genel kurulunda Yalçın Ata tek aday olarak seçildi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın da katılımıyla Narlıdere'deki bir otelde düzenlenen genel kurulda, mevcut başkan Yalçın Ata tek aday oldu.

Programda konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ata'nın İzmir esnafı için çok önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Tüm siyasi partilerden milletvekillerinin İzmir esnafının seçimine katılmasının önemli olduğunu anlatan Palandöken, "Esnafın değişen dünya konjonktüründe yerini almasında güçlük var. Haksız rekabet var. Aynı ticareti aynı sokakta yapmanın haksızlığı var. Sizin rakipleriniz var. Geleneksel yapı bozuluyor." diye konuştu.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da esnaf çocuğu olduğunu belirterek, son yıllarda komşu coğrafyalarda yaşanan olayların Türkiye'de de ekonomik değişkenlikleri beraberinde getirdiğini, devlet ve esnafın omuz omuza vererek bu dalgalanmaları her defasında göğüslediğini kaydetti.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise İzmir'in CHP'li yerel yönetimlerini eleştirdi. Esnafın yüksek katı atık bedelinden kurtarılması gerektiğini söyleyen Kaya, "Burada belediye başkanı arkadaşlarımız var. İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına CHP'li belediyeler ne yaptı biliyor musunuz, yüzde 300 ile 500 arasında zam yaptı." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da esnafın ekonomik sıkıntılar yaşadığını anlatarak, "Bize düşen sorumluluklar da var. Belediye harçları, işgaliye, tabela ve ruhsat işlerinde sadeleşme. Bunu belediye başkanı arkadaşlarımızla görüşüyoruz." diye konuştu.

Genel kurulda AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yaşar Kırkpınar, CHP İzmir milletvekilleri Deniz Yücel, Ümit Özlale de konuşma yaptı.

Genel kurula AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de katıldı.

Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi.

Kaynak: AA

