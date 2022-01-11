Adı efsanelere konu olan nergis çiçeğinin koku su, İzmir'i sardı. Karaburun ilçesinde yetişen nergisler hasat edilerek iç piyasaya sürülüyor. Yoğun kokusu nedeniyle Karaburun nergisinin meşhur olduğunu belirten üreticiler, "Nergisin açmayacağı kapı yok. Bir yere hediye olarak gönderirseniz hem kokusu hem de güzelliği nedeniyle bütün kapılar size açılır" diyor.

İzmir'in Karaburun ilçesinde 2 bin dekar alanda üretilen nergisler, hasat dönemi yaşıyor. Ağustos ayında sulandığı için "sulu" denilen nergisler yılbaşına yetiştirilirken, "kuru" olarak tabir edilen ve yağışlarla birlikte açan nergisler ise halen hasat ediliyor. Bu yıl verimin oldukça iyi olduğunu belirten üreticiler, bir yandan hasat yaparken bir yandan da 22-23 Ocak tarihlerinde düzenlenecek nergis festivaline hazırlanıyor. Yoğun kokusu nedeniyle meşhur olan Karaburun nergislerinin demeti aralık ayında 60 liradan satılırken, bugünlerde 40 liraya satılıyor. Karaburunlu üreticiler, kokusu ve güzelliği nedeniyle adı efsanelere konu olan bu çiçeğin her kapıyı açtığına inanıyor.

"Nergisleri koparmayın"

Karaburun Ziraat Odası Başkanı Gazanfer Yavaş, "Karaburun'da 500 dekarda sulu, bin 500 dekarda da kuru nergis üretiliyor. Nergis hasadımız 5 Aralık 2021'de başladı, 10 Şubat'a kadar hasat sürer. Hasat ilk başladığında nergisin demeti 60 liraydı, şimdi 40 liraya düştü. Nergisin bu yılki verimi iyi, talep çok. Demeti 40 liranın altına düşmez. İzmir'i nergis kokusu sardı. Önümüzdeki hafta da festivalimizi yapacağız. Festivale herkesi bekliyoruz yalnız misafirlerimizden bir isteğimiz var. Festivale geldiklerinde nergis tarlalarına girip nergislerin koparılmamasını rica ediyoruz. Sahipsiz nergis yoktur. Hepsi sahiplidir. Hepsi çiftçilerimizin alın teri, ekmek teknesidir" dedi.

"Karaburun nergisinin kokusu yoğundur"

Karaburun nergislerinin başta İzmir pazarı olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa gibi çeşitli illere gönderildiğini söyleyen Yavaş, "Karaburun nergisinin kokusu yoğundur. Başka bölgelerde de nergis yetişiyor ancak oradaki nergislerin kokusu, Karaburun nergisleri gibi değil. Efsaneye göre Narkissos su içmek için göle eğildiğinde suda kendini görüp çok beğenir. Bu sırda göle düşüp ölür ve öldüğü yerde nergis filizlenir. Nergis, efsanelere de konu olmuş bir çiçektir. Nergisin açmayacağı kapı yok. Bir yere hediye olarak gönderseniz hem kokusu hem de güzelliği nedeniyle bütün kapılar size açılır" diye konuştu.

"Verim çok güzel"

Erol Yetimler isimli üretici, "Karaburun nergisinin özelliği, kokusunun yoğun olmasıdır. Başka bölgelerde üretilen nergislerin kokusu bir gün sürer. Bazı satıcılar farklı nergisleri birbirine karıştırarak satıyor. Eğer sadece Karaburun nergisini satsalar kokusu çok daha yoğun ve uzun süreli olur" derken, Vedat Gökçeler isimli üretici de "Sulu nergisi ağustos ayında sularız ve yılbaşına yetiştiririz. Kuru nergisler ise yağmurla birlikte açar. Sulu nergislerin hasadı bitmek üzere. Şimdi de kuru nergislerin hasadını yapıyoruz. Havalar çok güzel gittiği için kuru nergislerimizin hepsi açtı. Verim çok güzel. Karaburun nergisinin kokusunun üzerine yoktur. Karaburun nergisi her kapıyı açar" ifadelerini kullandı.

Aşk ve güzellik çiçeği

Soğuğa karşı dayanıklı olan nergis çiçeği, aşk ve güzellik çiçeği olarak biliniyor. Güzel kokusundan ötürü insanları büyülediğine inanılan nergis çiçeği, saygı duyma anlamına da geldiğinden dolayı değer verilen kişilere hediye ediliyor. - İZMİR