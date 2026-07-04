İzmir İhracatı İlk Yarıda 7,16 Milyar Dolar - Son Dakika
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İzmir İhracatı İlk Yarıda 7,16 Milyar Dolar

04.07.2026 11:22
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İzmir, sanayi alanında artışla ilk yarıda 7,16 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İzmir, kimya, çelik ve otomotiv başta olmak üzere sanayi sektörlerinde kaydettiği artışla yılın ilk yarısında 7 milyar 162 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, İzmir, küresel ticarette belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin ihracatı zorladığı bir dönemde dış satımını artırmayı başaran iller arasında yer aldı.

Kentin geçen yıl ocak-haziran dönemindeki ihracatı, 6 milyar 706 milyon dolar olarak kayıtlarda yer alırken bu yılın aynı döneminde 7 milyar 162 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

İlk 6 aylık performansta sanayi sektörleri büyümenin lokomotifi oldu. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, 1 milyar 325 milyon dolarlık ihracata ulaşarak ilk sıradaki yerini korudu.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 649 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken çelik sektörü, 618 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Otomotiv endüstrisi de 541 milyon dolara yaklaşarak ihracata önemli katkı sundu. Demir ve demir dışı metaller sektörü ise 520 milyon doları aşan ihracat hacmine ulaştı.

En hızlı büyüme gemi ve yat sektöründe

İlk yarının en dikkati çeken performanslarından birini gemi, yat ve hizmetleri sektörü gerçekleştirdi.

Geçen yılın ilk 6 ayında 33 milyon 555 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde dış satımını 80 milyon 506 bin dolara çıkardı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatı da 328 milyon 426 bin doları aşarken tütün ihracatı 352 milyon 814 bin dolara ulaştı. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektöründe de yüzde 24,2'lik artış kaydedildi.

İlk 6 aylık veriler, ihracatta katma değeri yüksek sanayi üretiminin ağırlığını artırdığını ortaya koydu.

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir İhracatı İlk Yarıda 7,16 Milyar Dolar - Son Dakika

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