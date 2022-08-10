İzmir'de hibe almaya hak kazanan 98 üreticiye makineleri dağıtıldı - Son Dakika
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İzmir'de hibe almaya hak kazanan 98 üreticiye makineleri dağıtıldı

10.08.2022 21:06
İzmir'de hibe almaya hak kazanan 98 üreticiye makineleri dağıtıldı

İzmir'in Tire ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında düzenlenen törende, 98 çiftçiye makine ve ekipmanları verildi.

İzmir'in Tire ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında düzenlenen törende, 98 çiftçiye makine ve ekipmanları verildi.

Tire Gölet Alanı'nda düzenlenen törende konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yapılan çalışmanın önemine değinerek, Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür etti.

Çankırı, "Ürettiğimiz ürünlerin daha çok katma değerli olması için neler yapabiliriz diye konuşmaya başladığımızda, sürdürülebilir tarım teknikleri tarım teknolojileri vermiş olduğunuz desteklemelerle, yapmış olduğunuz eğitimlerin pazar paylarının ne kadar artığını İzmir'de konuşuyoruz." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da tarımın desteklenmesi, korunması ve kollanması gereken bir sektör olduğunu ifade etti.

Bakanlığının çiftçilere her zaman destek verdiğini vurgulayan Kırkpınar, şunları kaydetti:

"Bizler hepimiz çiftçiyiz, üreticiyiz. Hep buralardan geçtik. Şu ekipmana baktığımızda özellikle 20 yıl, 30 yıl geriye gittiğimizde bunların birçoğunun tamamına yakınını bizler ya televizyonlardan ya da mecmualarda görürdük. Hem hayvancılık yaparken hem toprağı işlerken bu aletlerin bir gün bizim olabileceğini babalarımız, dedelerimiz belki de hayal bile edemezlerdi. Ama bugün görüyoruz ki Tire'mizde, bu bereketli topraklarda birçok üreticimize, şükürler olsun ki devletimiz tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından bu ekipmanlar hediye ediliyor ve onlar teşvik ediliyor. Bunların kullanılması için duyurular, planlar programlar yapılıyor."

Hibe desteğinden faydalanan 18 yaşındaki üretici Hatice Yiğit ise tarımın önemine dikkati çekerek, "Tarımın gelişmesi, modern tarım ekipman ve aletlerin kullanılması, genç nesillerin tarım ve hayvancılık konuları ile bilinçlendirilmesi ile olacaktır. Çiftçilik genel olarak toplumda bir meslek yerine daha çok köyde kalmışlık ve okumayan kişilerin yaptığı bir iş olarak görülmekte oysa çiftçilik dünyanın en zor mesleği." diye konuştu.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ise Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında ilçelerinden 194 çiftçinin başvuru yaptığını, 182'sinin hak sahibi olduğunu, 98'ine ise makine ve ekipman desteği sağlandığını belirtti.

Konuşmaların ardından çiftçilerle sözleşme imzalanarak, tarım makinesi ve ekipmanları teslim edildi.

Törene, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, MHP Tire İlçe Başkanı Arif Demirkan, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de hibe almaya hak kazanan 98 üreticiye makineleri dağıtıldı - Son Dakika

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