İzmir İş Dünyası 30 Ağustos'u Kutladı - Son Dakika
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İzmir İş Dünyası 30 Ağustos'u Kutladı

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İzmir iş dünyası temsilcileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda birlik ve bağımsızlık vurgusu yaptı.

İzmir iş dünyası temsilcileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, mesajında, 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin milletin imkansızlıklar içinde dahi birlik ve beraberlikten aldığı güçle neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen bağımsızlık mücadelesinin Türk milletinin kaderini değiştirerek Cumhuriyet'e uzanan yolu açtığını ifade eden Yorgancılar, "Bugün yakın coğrafyamızdaki savaşlar ve gelişmeler, teknolojik atılımlar, güç dengelerinin el değiştirmesi ile bunların yarattığı siyasi ve ekonomik sonuçlar ülkemizi de etkilemektedir. İşte bu zorlu süreçlerde atalarımızdan miras aldığımız mücadele ruhundan asla vazgeçmemeliyiz. Birlik ve beraberlik içinde, bağımsızlık ve egemenlik irademizi daha da güçlendirerek geleceğe emin adımlarla yürümeliyiz." ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise 30 Ağustos'un milletin geleceğini kendi iradesiyle kurma kararlılığının en büyük göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 104 yıl önce yaktığı bağımsızlık meşalesinin her zaman daha güçlü, yılmadan üreten, her alanda dünyaya örnek teşkil edecek bir ülke olma sorumluluğu yüklediğini aktaran Kestelli, şunları kaydetti:

"Bundan 104 yıl önce bu topraklarda mühürlenen bağımsızlık iradesini, bugün ekonomik ve sosyal alanda sürdürülebilir bir kalkınmayla taçlandırmak en büyük sorumluluğumuzdur. Güçlü geleceğin yolunun güçlü bir ekonomiden, katma değerli üretimden ve ortak akıldan geçtiğine inanıyoruz. Bizler de ülkemizin geleceğine ışık tutacak her adımı akla, bilime, tarımsal vizyona ve nitelikli üretime olan sarsılmaz inancımızla atmaya devam ediyoruz."

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ise 30 Ağustos'ta milletin bağımsızlığından ve geleceğinden hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini ifade etti.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yalnızca askeri bir başarıyı değil, bir milletin özgürlük, bağımsızlık ve kendi geleceğini inşa etme iradesini temsil ettiğini belirtti.

Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer de büyük zaferin ortak bir hedefe inanmanın, dayanışmanın ve tüm güçlükler karşısında kararlılıkla ilerlemenin bir ülkenin geleceğini nasıl değiştirebileceğinin en güçlü göstergesi olduğunu, aradan geçen 104 yılın ardından bu tarihsel mirasın kendilerine yalnızca gurur değil, geleceğe karşı önemli sorumluluk yüklediğini bildirdi.

Kaynak: AA

İş Dünyası, Ekonomi, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir İş Dünyası 30 Ağustos'u Kutladı - Son Dakika

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