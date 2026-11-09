İzmir iş dünyası, Atatürk'ün 88. yılında fikir mirası vurgulu mesaj yayımladı - Son Dakika
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İzmir iş dünyası, Atatürk'ün 88. yılında fikir mirası vurgulu mesaj yayımladı

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İzmir iş dünyası temsilcileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla anma mesajları yayımladı. Mesajlarda Atatürk'ün fikir mirası, Cumhuriyet'in değerleri ve bilgiye, bilime dayalı üretimle geleceğe taşınması gerektiği vurgulandı.

İzmir iş dünyası temsilcileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, bir ülkenin gelişmişliğinin sahip olduğu kaynaklarla, o kaynakları nasıl değerlendirdiğiyle ve hangi fikirlerle geleceğini şekillendirdiğiyle ölçüldüğünü belirtti.

Bugün değişen dünyada üretmenin, rekabet etmenin, ilerlemenin her zamankinden daha da fazla önemli olduğunu ifade eden Tuncer, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünceleri, aradan geçen yıllara rağmen, geleceği inşa ederken başvurduğumuz güçlü bir fikir mirasıdır. Bu mirasın ışığında, bize bıraktığı en büyük eser olan Cumhuriyet başta olmak üzere bu topraklarda üretilen her değeri geleceğe taşımak ve yaşatmak en büyük sorumluluğumuzdur. Ulu Önderimizi sonsuz saygı, minnet ve özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ise Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anarken dünyaya iz bırakmış bir lidere sahip olmanın ne büyük bir şans ve gurur olduğunu yeniden hissettiklerini kaydetti.

10 Kasım'ın Ata'nın özlemle anıldığı ve emanet ettiği Cumhuriyet'in tam bağımsızlık, akıl, bilim, milli egemenlik ve çağdaş uygarlık değerlerinin yeniden hatırlandığı özel bir gün olduğunu dile getiren Karabağlı, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yolu güçlü sanayiden, güçlü sanayinin yolu ise bilgiye, bilime, teknolojiye ve katma değerli üretime dayalı bir kalkınma modelinden geçmektedir. Bu modelin temelinde de iyi yetişmiş, nitelikli nesiller var olmalıdır. Bu nedenle ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda, üreterek, yeni teknolojiler geliştirerek, yerli sanayiyi önceleyerek ve gençlerimizin eğitimine yatırım yaparak ülkemizin dünyadaki yerini güçlendirmeliyiz. Onun bize bıraktığı en büyük miras, akıl ve bilimle yetişen nesillerdir."

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu da Atatürk'ü derin bir özlem, saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ün bıraktığı mirasın en önemli yönlerinden birinin Cumhuriyet'i sürekli gelişen ve her kuşağın katkısıyla güçlenen bir ortak ideal olarak ortaya koyması olduğunu kaydeden Zorlu, "Bu mirasa sahip çıkmak, geçmişin kazanımlarını korurken ülkemizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirme sorumluluğunu da beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürkİş DünyasıEkonomiGüncelİzmirSon Dakika

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