İzmir Menderes\'te satsuma mandalinası hasadı başladı, ihracat izni verildi

İzmir'in Menderes ilçesinde, ihracat sezonu başlayan satsuma cinsi mandalinanın kesimine başlandı.

İzmir'in kıyı kesimindeki ilçeleri Menderes, Seferihisar ve Selçuk'ta yoğun olarak yetiştirilen satsuma mandalinası, aroması ve ince zarıyla iç ve dış pazarda ilgi görüyor.

Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığındaki komisyonun bahçelerde yaptığı incelemeler ve İzmir Laboratuvar Müdürlüğünün analizleri sonucunda satsuma mandalinanın ihracatına bugün itibarıyla izin verildi.

Menderes'in Gümüldür Mahallesi'nde düzenlenen hasat etkinliğinde, bahçelerde mandalinalar toplandı.

Hasatta konuşan Türkiye Meyve Sebze Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Ege'de en fazla üretilen mandalina çeşidinin satsuma olduğunu, ürünün bölgeye önemli bir ekonomik değer sağladığını söyledi.

Bugün mandalinaların tırlara yüklenerek yurt dışına gönderileceğini belirten Uçak, "Satsuma gibi çeşitleri bulunan mandalina ülkemiz için önemli bir ürün. Dünyada ikinci üretici ülkeyiz. İhracat olarak ciddi bir potansiyeli var. Geçen sene 912 milyon dolara yakın bir ihracat gerçekleştirmişiz." diye konuştu.

Uçak, bu yıl ihracatı biraz daha yükseltmeyi planladıklarını ifade ederek, "Rekolte oldukça yüksek bu sene. Geçen seneye bakarak yüzde 12 civarında bir rekolte artışımız var. Bu da hem üreticimizi hem bizleri sevindiriyor." dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Balık ise satsumanın çekirdeksiz yapısı, aroması ve lezzetiyle öne çıktığını belirtti.

Birçok ilde satsuma çeşidi mandalina yetiştirilmeye başlandığını anlatan Balık, şu ifadeleri kullandı:

"Ama İzmir ürünü her zaman daha farklı oluyor. Bunu değerlendirebilmek önemli. Burada hepimize bir görev düşüyor. Üreticilerimizin ürününü kontrollü ve kalıntıdan ari şekilde elde etmesi gerekiyor. Bizim artık kalıntı sorununu aşmamız gerekiyor."

Üretici İbrahim Karakaya da bu yıl ürünün bol ve kaliteli olduğunu, ihracata elverişli bulunduğunu, tat ve aromasının yüksek olduğunu anlattı.