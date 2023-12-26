İzmir Ticaret Borsası\'nda Yılın Son Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

İzmir Ticaret Borsasında yılın son meclis toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğine ve bu konuda dünyada yürütülen mücadeleye dikkati çekti.

Gıda üretimini ve üreticileri iklim değişikliğinin etkilerine karşı korumayı öngören Sürdürülebilir Tarım, Dayanıklı Gıda Sistemleri ve İklim Eylemi Bildirisi'nin Türkiye'nin de dahil olduğu 159 ülke tarafından imzalandığını hatırlatan Kestelli, bunun tarımda küresel bir uzlaşmanın işareti olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Mevcut iş kapasitelerimizi korumak ya da artırmak istiyorsak üretim ve ticaret sistemlerimizi yakın gelecekte iklim dostu şekle dönüştürmek zorundayız. Bu konuda firmalarımızın yanı sıra, teknik destek ve yönlendirme konusunda borsamıza da önemli görevler düştüğünün farkındayız ve çalışma planlarımızda bunu dikkate aldığımızı ifade etmek istiyorum."

-"Kalıcı iyileşme için yapısal reformlar da şart"

Enflasyonla mücadele amacıyla artırılan faiz oranlarının üretimi zorladığını ve ekonomik büyümeyi doğal olarak yavaşlattığını kaydeden Kestelli, şöyle konuştu:

"Ekonomide acı reçete olarak adlandırılan bu yaşadığımız süreci, reel sektörün üretim gücünü koruyarak ve halkımızın enflasyon nedeniyle yaşadığı geçim sıkıntısına çare üreterek bir an önce atlatmak zorundayız. Fiyat istikrarı için atılan adımları olumlu buluyoruz ama sorunlarımızın sadece mali ve finansal önlemlerle çözülemeyeceğinin, kalıcı iyileşme için yapısal reformların da şart olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz."

Öte yandan meclis onayına sunulan 2024 yılı bütçesi, 137 milyon lira olarak oy birliğiyle onaylandı.