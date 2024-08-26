İzmir Ticaret Odası Başkanı: Körfezin temizliği için eylem planı oluşturulmalı - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir Ticaret Odası Başkanı: Körfezin temizliği için eylem planı oluşturulmalı

İzmir Ticaret Odası Başkanı: Körfezin temizliği için eylem planı oluşturulmalı

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, kentteki bütün paydaşların balık ölümlerinin yaşandığı körfezin temizliği için oluşturacağı bir eylem planının ivedilikle uygulanması gerektiğini söyledi.

26.08.2024 19:16
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İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, kentteki bütün paydaşların balık ölümlerinin yaşandığı körfezin temizliği için oluşturacağı bir eylem planının ivedilikle uygulanması gerektiğini söyledi.

İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın başkanlığında düzenlenen "Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı" kurumun çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi.

Özgener, toplantıdaki konuşmasında, geçmiş dönemlerine göre zor bir yaz döneminin yaşandığını belirtti.

Paydaş kurumların desteğiyle yürüttükleri çalışmalarda iklim değişikliği ve küresel ısınmasıyla ilgili çözüm yolları aradıklarını anımsatan Özgener, "Orman yangınları nedeniyle dünyanın en bereketli tarım ve orman ürünlerinin yetiştirildiği eşsiz coğrafyalardan biri olan bölgemize ait bitki örtüsünün, ekosisteminin, endemik bitkilerin yok olmasına ve hayvanların zarar görmesine kahroluyoruz." dedi.

Özgener, orman yangınlarının engellenmesi amacıyla caydırıcı cezaların uygulanması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde orman yangınına sebebiyet vermek, ormanda izin verilen yerlerin dışında ateş yakmak, ormanda yaktığı ateşi söndürmeden terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara ve yangına yol açabilecek madde atmak gibi suçlara hapis cezası verildiğini görüyoruz ama artan rakamlara paralel olarak cezaların yeterince caydırıcı olmadığını düşünüyoruz. Orman yangınlarının oluşmaması için kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik tüm iletişim kanallarının aktif bir biçimde kullanılması, 7'den 70'e istisnasız her ilimiz özelinde çalışmalar gerçekleştirilmesi gerekiyor. Konuyla ilgili yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının da söz konusu çalışmalarda aktif olarak rol almasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz."

Doğaya insan eliyle verilen zararın İzmir Körfezi'nde görüldüğüne işaret eden Özgener, şöyle devam etti:

"İzmir Körfezi'nde kirliliğe bağlı olarak oksijenin tükenmesi sonucunda, körfezde kıyıya çupra ve levrek başta olmak üzere her boydan yüzlerce ölü balık vurdu. Ölü balıklar ile deniz yüzeyindeki kirlilik, kentimizin en büyük kabuslarından biri olan kötü kokuyu da beraberinde getirdi. Gerek bakanlıklarımız gerek ise yerel yönetimler konu ile ilgili gerekli araştırmaları yapıyor. Burada bizlerin üzerine düşen görev, kentimizin tüm paydaşları ile bir araya gelip çözüm yollarını içeren bir Eylem Planı oluşturmak ve ivedilikle uygulamaya koymak."

Özgener, gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İzmir Ticaret Odası Başkanı: Körfezin temizliği için eylem planı oluşturulmalı - Son Dakika

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