Hasat edilen sebzeler vatandaşlarla buluşturuluyor - Son Dakika
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Hasat edilen sebzeler vatandaşlarla buluşturuluyor

20.08.2022 10:27
Hasat edilen sebzeler vatandaşlarla buluşturuluyor

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde üretilen sebzeler, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde vatandaşlara ulaştırıldı.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde üretilen sebzeler, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde vatandaşlara ulaştırıldı.

Üretime ve üreticiye destek verme maksadıyla projesini hayata geçiren İzmit Belediyesi, Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde üretime ve buradan hasat edilen ürünlerin vatandaşlara dağıtımı devam ediyor. Ekipler bu çerçevede son olarak, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde sebze dağıtımı gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Çınar ekibi, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde kurduğu stantta sebzelerin özenle yerleştirildiği çantaları vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıttı. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e selamlarını ileterek ekiplere teşekkür ettiler. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kadıköy, Kocaeli, Bağdat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hasat edilen sebzeler vatandaşlarla buluşturuluyor - Son Dakika

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