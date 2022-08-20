Üretime ve üreticiye destek verme maksadıyla projesini hayata geçiren İzmit Belediyesi, Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde üretime ve buradan hasat edilen ürünlerin vatandaşlara dağıtımı devam ediyor. Ekipler bu çerçevede son olarak, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde sebze dağıtımı gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Kadıköy, Kocaeli, Bağdat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Hasat edilen sebzeler vatandaşlarla buluşturuluyor - Son Dakika

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