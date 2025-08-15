İznik'te İnsanlık Duygusu: Şeftali için Helallik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İznik'te İnsanlık Duygusu: Şeftali için Helallik

İznik\'te İnsanlık Duygusu: Şeftali için Helallik
15.08.2025 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir kişi, şeftali alırken çiftçiye para bırakıp helallik istedi; 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti.

Bursa'da bir hareket "insanlık ölmemiş" dedirtti.

İznik ilçesinde bir şeftali bahçesinde ihtiyacı olduğu için şeftali alan bir kişi çiftçiye parasını bırakıp helallik istedi

Çamdibi Mahallesi'nde bir şeftali bahçesinde sulama yapan çiftçi Ramazan Çetin dalda bir not gördü.

Notta, "Kusura bakmayın canımız çok şeftali çekti, üç tane aldık. Hakkınızı helal edin" yazıyordu

Şeftali alan kişi notun yanına da 50 lira bırakmıştı. Gördüğü not ve para karşısında duygulanan çiftçi Ramazan Çetin, "Türk Milleti olarak helal ve haram kavramlarını atalarımızdan çok iyi öğrendik. Ancak son dönemlerde bu durum biraz unutulmuştu. Bu hareket karşısında çok duygulandım. Hakkım sonuna kadar helal olsun. İnsanlık ölmemiş. Hak ve hukuk da çiğnenmemiş oldu" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ramazan Çetin, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Dünya, İznik, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İznik'te İnsanlık Duygusu: Şeftali için Helallik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
İzmir için korkutan uyarı 1 milyon kişi susuzluk riski altında İzmir için korkutan uyarı! 1 milyon kişi susuzluk riski altında
Jhon Duran’ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Tercihi yüzünden evlatlıktan reddedilen genç, video çekip yardım istedi Tercihi yüzünden evlatlıktan reddedilen genç, video çekip yardım istedi
’’Hediyem olacak, saat 12’yi bekleyin’’ diyen Özgür Özel’den bomba iddia ''Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin'' diyen Özgür Özel'den bomba iddia
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Hayat Bilgisi’nin Mennan’ı Erdal Türkmen’in şaşırtan yeni hayatı Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in şaşırtan yeni hayatı
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Özgür Özel’in iddiaları sonrası Mücahit Birinci’den jet açıklama Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama
Manchester City, Donnarumma ile anlaştı Manchester City, Donnarumma ile anlaştı

07:27
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
08:10
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
23:30
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
14:23
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
14:13
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
14:13
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
14:12
CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
14:06
Annesinin darbettiği 1 aylık bebek koruma altına alındı Evden kanlı zıbın ele geçirildi
Annesinin darbettiği 1 aylık bebek koruma altına alındı! Evden kanlı zıbın ele geçirildi
13:55
Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, göğsünde 8 yıldır bıçakla yaşadığı ortaya çıktı
Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, göğsünde 8 yıldır bıçakla yaşadığı ortaya çıktı!
13:48
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti
Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
13:46
Özel’in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç’tan ilk yorum
Özel'in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 09:58:11. #7.13#
SON DAKİKA: İznik'te İnsanlık Duygusu: Şeftali için Helallik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.