İZTO: Asgari Ücret Ekonomiyi Olumsuz Etkilememeli - Son Dakika
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Ekonomi

İZTO: Asgari Ücret Ekonomiyi Olumsuz Etkilememeli

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İZTO Başkanı Özgener, asgari ücretin ekonomide yeni olumsuzluklara neden olmaması gerektiğini vurguladı.

27.11.2024 20:48
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İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, "Şu anda ihtiyacımız olmayan tek şey asgari ücretin bir istihdam ve maliyet sarmalına yol açarak ekonomide yeni olumsuzluklara neden olmasıdır." dedi.

İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın başkanlığında düzenlenen "Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı" kurumun çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi.

Özgener, toplantıdaki konuşmasında, 2025 yılının ekonomik şartları zorlayan bir yıl olacağını düşündüklerini söyledi.

Şirketlerin gelecek yılda yönlerini belirleyecek en önemli konunun enflasyonun gidişatı ve para politikasının sıkılığı olacağını ifade eden Özgener, "2024 yılında açıklanacak olan son enflasyon verisi kasım ayı verisi, aralık ayındaki Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı ve asgari ücret artış oranının kritik önemde olacağını analiz ediyoruz. Ortaya çıkan sonuçların ihtiyaç duyulan öngörülebilirliği sağlamasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Özgener, son 8 aydır faize dokunulmadığını, Merkez Bankasının enflasyonun gidişatıyla ilgili temkinli iyimserlik içerisinde olduğunu dile getirdi.

İş dünyasının enflasyon probleminden ve son 3 yılda yaşanan maliyet artışlarından kurtulmak istediğine işaret eden Özgener, şunları kaydetti:

"Para politikası kararı kadar, aralık ayında açıklanacak asgari ücret kararının da fiyatlama ve beklentiler kanalı ile kritik bir öneme sahip olacak. Ekonomiye ve vatandaşa asıl nefes aldıracak olan fiyatlar genel seviyesindeki artışların durması ve hatta gerilemesidir. Şu anda ihtiyacımız olmayan tek şey asgari ücretin bir istihdam ve maliyet sarmalına yol açarak ekonomide yeni olumsuzluklara neden olmasıdır. Enflasyonun düşürülmesine bu kadar net ve açık destek varken, yaşanılan sıkıntıların heba edilmeyeceğine ve 2025 yılında enflasyonu yüzde 30'un altına düşürmek için gerekli bütün para, maliye ve ücret politikası tedbirlerinin zamanında alınacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

Mahmut Özgener, Asgari Ücret, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İZTO: Asgari Ücret Ekonomiyi Olumsuz Etkilememeli - Son Dakika

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