İZTO Başkanı Özgener, eylülde yıllık TÜFE'nin yüzde 29,73'e gerilemesini olumlu buldu - Son Dakika
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İZTO Başkanı Özgener, eylülde yıllık TÜFE'nin yüzde 29,73'e gerilemesini olumlu buldu

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İZTO Başkanı Özgener, yıllık TÜFE'nin eylülde yüzde 29,73'e inerek yaklaşık beş yıl sonra ilk kez yüzde 30'un altına düşmesini olumlu buldu. Özgener, bazı sektörlerde fiyat artışlarının yüksek seyrettiğini, finansman maliyetlerinin yüksek, likidite sıkıntısının sürdüğünü söyledi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yıllık tüketici enflasyonunun eylülde yüzde 30'un altına gerilemesinin olumlu bir gelişme olduğunu ancak bazı sektörlerde fiyat artışlarının yüksek seyretmeye devam ettiğini söyledi.

Özgener, odanın ekim ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, enflasyonun Türkiye ekonomisinin gündemindeki temel başlıklardan biri olduğunu belirtti.

Eylül ayı itibarıyla önemli bir eşiğin geride kaldığını ifade eden Özgener, "Yıllık tüketici enflasyonu ağustos ayında yüzde 31,51 seviyesinden eylülde yüzde 29,73'e gerileyerek yaklaşık beş yıl sonra ilk kez yüzde 30'un altına indi. Aylık TÜFE artışı ise, yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. Hizmet enflasyonundaki düşüş olumlu bir gelişme olmakla birlikte, fiyat artışlarının sektörler arasında farklılaştığını göz önünde bulundurmalıyız." dedi.

Özgener, verilerin enflasyonun ana eğiliminde iyileşmeye işaret ettiğini ancak bazı sektörlerde fiyat artışlarının yüksek seyretmeye devam ettiğini dile getirdi.

Faiz kararının tek başına reel sektörün ihtiyaçlarına yeterli yanıt oluşturmadığını vurgulayan Özgener, şunları kaydetti:

"Özel sektörümüz faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyor ve finansman maliyetleri hala oldukça yüksek. Bunun yanında likidite sıkıntısı da devam ediyor. Bu nedenle, ekonomide güven ortamının güçlendirilmesi ve Merkez Bankasının attığı adımların farklı politika araçlarıyla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kısa vadede, finansal piyasaların işleyişini, şeffaflığını ve yatırımcı güvenini güçlendirecek adımlara ihtiyaç duyuyoruz. Orta ve uzun vadede ise ülkemizin yatırım potansiyelini artıracak, üretim yapısını geliştirecek ve küresel rekabet koşullarındaki değişimden yararlanmasını sağlayacak politikaların önem kazandığını görüyoruz. Bu noktada, kısa vadede fon soruşturmasına ilişkin çalışmaların ve sermaye piyasalarına yönelik düzenleyici süreçlerin hukuki çerçeve içerisinde, belirsizliği azaltacak şekilde sonuçlandırılması finansal piyasalarımızın geleceği ve ekonomik istikrar açısından önem taşıyor."

Özgener, sermaye piyasalarının yapısının güçlendirilerek benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması ve Türkiye'nin ekonomisine duyulan güvenin korunması gerektiğini anlattı.

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

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