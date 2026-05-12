İZTO Başkanı Özgener, Türkiye Tarım Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi'ni değerlendirdi Açıklaması
İZTO Başkanı Özgener, Türkiye Tarım Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi'ni değerlendirdi Açıklaması

12.05.2026 19:39
"(Proje) Başta Ege Bölgesi olmak üzere üreticilerimizin yatırım yapmasını teşvik edeceğine, katma değerli üretimi geliştireceğine ve tarım-gıda ekosistemine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz"

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Tarım Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi'nin üreticilerin yatırım yapmasını teşvik edeceğini, katma değerli üretimi geliştireceğini ve tarım-gıda ekosistemine önemli katkılar sunacağını düşündüklerini ifade etti.

Özgener, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle açıkladığı, tarım ve gıda sektörüne yönelik destek paketini çok kıymetli bulduklarını belirtti.

Projenin son dönemde finansmana erişimde zorlanan tarım sektörü açısından önem taşıdığına kaydeden Özgener, "Petrol fiyatlarının da artmasıyla katlanan girdi maliyetleri ve finansman yükü dikkate alındığında, krediye erişimi destekleyecek yeni mekanizmaların üretimin sürekliliğine katkı koyacağına inanıyoruz. Kredi Garanti Fonu destekli bu modeli, sektörümüz adına stratejik bir adım olarak değerlendiriyor, önümüzdeki dönemden itibaren tarım sektörünün ülkemiz ekonomik büyümesine de olumlu katkı yapar hale gelmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahmut Özgener, İzmir'in güçlü tarımsal üretim kapasitesi, yapımı süren organize tarım bölgeleri, ihracat altyapısı ve agro-sanayi potansiyeli sayesinde Türkiye'nin tarım ekonomisinde stratejik öneme sahip kentler arasında yer aldığını dile getirdi.

Özgener, şunları ifade etti:

"Zeytin-zeytinyağı, su ürünleri, kesme çiçek, seracılık, süt ve hayvancılık, işlenmiş gıda gibi pek çok alanda ülkemizde üretim ve ihracat tarafında kentimizin etkin olduğunu da hesaba katarsak açıklanan desteklerin başta Ege Bölgesi olmak üzere üreticilerimizin yatırım yapmasını teşvik edeceğine, katma değerli üretimi geliştireceğine ve tarım-gıda ekosistemine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İzmir Ticaret Odası olarak üretimin sürdürülebilirliği, çiftçimizin finansal anlamda güçlenmesi ve tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesine yönelik her türlü çalışmayı desteklemeye devam edeceğimizi ifade ediyor, açıklanan bu kapsamlı destek paketi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
