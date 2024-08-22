Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu Başlıyor

Dünyanın önemli merkez bankalarının yetkililerini buluşturacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, ABD'nin Wyoming eyaletinde başlıyor. Sempozyumda para politikasının etkinliği ve iletimi yeniden değerlendirilecek.

22.08.2024 19:46
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NEW Dünyanın önemli merkez bankalarının yetkililerini buluşturacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, bugün ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında başlayacak.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Kansas City şubesi ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen sempozyumda tema bu yıl "para politikasının etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi" olacak.

Bugün başlayacak ve 24 Ağustos'a kadar sürecek etkinlikte, merkez bankacılar, ekonomistler, finansal piyasa katılımcıları, akademisyenler ve hükümet temsilcileri, uzun vadeli politika konularını ele alacak.

ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında gerçekleştirilecek sempozyumun kilit noktası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı konuşma olacak.

Powell'ın Jackson Hole'de vereceği mesajlarda, bankanın gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına dair ipuçları aranacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da bu yıl Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılan merkez bankası başkanları arasında yer alacak.

Kaynak: AA

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