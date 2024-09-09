Japon Ekonomisi Beklenenden Daha Yavaş Büyüdü - Son Dakika
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Ekonomi

Japon Ekonomisi Beklenenden Daha Yavaş Büyüdü

Japon ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde beklenenden daha yavaş büyüme kaydetti. Ülke ekonomisi, nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe oranla yüzde 2,9 büyüdü. Beklenti, Japon ekonomisinin ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 büyümesi yönündeydi.

09.09.2024 13:48
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Japon ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde beklenenden daha yavaş büyüme kaydetti.

Japonya Kabine Ofisi verilerine göre, ülke ekonomisi, nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe oranla yüzde 2,9 büyüdü.

Beklenti, Japon ekonomisinin ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 büyümesi yönündeydi. Japonya Kabine Ofisi ise öncü tahminlerde ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 3,1 büyüyeceğini öngörmüştü.

Japon ekonomisinin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 genişlerken, şirketlerin sermaye harcamaları yüzde 0,8 arttı. Önceki tahminlerde özel tüketimin yüzde 1, sermaye yatırımlarının yüzde 0,9 artacağı öngörülmüştü.

Bu arada, enflasyondan arındırılmamış verilerle ülke ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 büyüdü. Böylece Japon GYSH'sının ilk defa 600 trilyon yeni (4,2 trilyon dolar) aşması dikkati çekti.

Analistler, Japon ekonomisinin hanehalkı ve şirket harcamalarındaki olumlu eğilimlerle desteklenerek kademeli olarak toparlanmaya devam etmesini bekliyor. Bunun yanında, analistler, ABD ve Çin ekonomilerindeki olası bir yavaşlama gibi dış faktörlerden kaynaklanan risklerin de devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, ekonomistler, Japon ekonomisinin bu yıl geçen yıla göre 1,7'lik bir büyüyeceğini öngörüyor. Eğer dünyanın dördüncü büyük ekonomisi bu hızda büyürse, bu Japon merkez bankasının (BoJ) ülkenin potansiyel büyüme oranı için belirlediği aralığın en üst sınırı olarak kabul ettiği yüzde 1'in oldukça üzerinde olacak.

Bu yılın başlarında iki faiz artırımına giden BoJ'un politika faizi büyük merkez bankaları arasında en düşük seviyede bulunuyor.

BoJ'un bir sonraki politika faizine ilişkin toplantısı 20 Eylül'de yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Japon Ekonomisi Beklenenden Daha Yavaş Büyüdü - Son Dakika

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