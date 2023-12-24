Japonya, 2024 mali yılı için 112 trilyon yenlik bütçeyi onayladı

Japonya hükümeti, 2024 mali yılı için 112 trilyon yenlik (787 milyar dolar) taslak bütçeyi onayladığını bildirdi.

Başbakan Kişida Fumio hükümeti, Nisan 2024-Mart 2025'i kapsayacak mali yıl için 112 trilyon yenlik taslak bütçeyi onayladı.

Japonya'nın yaşlanan nüfusu göz önüne alınarak hazırlanan yeni bütçede, sosyal güvenlik için ayrılan miktar dikkati çekiyor.

Buna göre, bütçenin yüzde 30'dan fazlası yaşlanan nüfus ve düşen doğum oranları nedeniyle sosyal güvenliğe harcanacak.

Sosyal güvenlik harcamalarına 37,7 trilyon yen (264 milyar dolar) ve ulusal savunma harcamalarına 7,9 trilyon yen (56 milyar dolar) ayrıldı.

Vergi gelirlerinin 69,6 trilyon yen (488 milyar dolar) olarak beklendiği bütçe için 34,9 trilyon yen (245 milyar dolar) devlet tahvili ihraç edilecek.

Başbakan Kişida, basına konuşmasında, "mali rehabilitasyon" yerine ekonomiyi canlandıracak adımlara öncelik verilmesi gerektiğini bildirdi.

Nisan 2024'te başlayacak yeni mali yıl için onaylanan bütçenin, Mart 2024 içinde Japonya ulusal meclisinde yasalaşması bekleniyor.