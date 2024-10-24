Japonya'da Enflasyon Hedefi 2% İçin Zaman Gerekiyor

Ekonomi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, enflasyonun ana eğiliminin yavaş şekilde yükseldiğini belirterek, enflasyonda sürdürülebilir şekilde yüzde 2 seviyesine ulaşmanın hala zaman aldığını ifade etti.

Ueda, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları kapsamında düzenlenen "Japonya Enflasyon ve Para Politikasında Nerede?" başlıklı oturumda değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl mart ayında para politikasında büyük ölçekli gevşemeyi sona erdirdiklerini dile getiren Ueda, bunun nedenin enflasyondaki hareketler olduğunu anlattı.

Ueda, manşet enflasyonun 2022'de sert şekilde yükselerek zirve yaptığını ve geçen yıldan bu yana yavaşlamakla birlikte neredeyse 2,5 yıldan uzun süredir yüzde 2'nin üzerinde seyrettiğini söyledi.

BoJ'nin hala oldukça gevşek bir parasal duruş sergilediğine işaret eden Ueda, enflasyon beklentilerini yeni bir seviyeye yükseltmek istediklerini aktardı.

Ueda, Japonya'da iş gücü açığının ücretleri olumlu yönde etkilediğine dikkati çekerek, enflasyonun ana eğiliminin yavaş şekilde yükseldiğini ifade etti.

BoJ Başkanı Ueda, sürdürülebilir şekilde yüzde 2 enflasyona ulaşmanın hala zaman aldığını kaydetti.

Büyük belirsizlikler söz konusu olduğunda genellikle ihtiyatlı ve kademeli ilerlemenin tercih edildiğini belirten Ueda, "Ancak buradaki sorun, çok kademeli şekilde ilerler ve faizlerin çok uzun süre düşük seviyelerde kalacağı beklentisini yaratırsanız, bu da büyük spekülatif pozisyonların oluşmasına yol açabilir ve daha sonra sorun haline gelebilir. Sanırım bu ikisi arasında denge kurmamız gerekiyor." dedi.

Ueda, bundan sonra faiz artışlarının uygun boyutunu belirlemenin "çok zor" olduğu değerlendirmesinde bulundu.