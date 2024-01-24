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Japonya'da Market Satışları 2023 Yılında Yüzde 4,1 Artış Kaydetti - Son Dakika
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Japonya'da Market Satışları 2023 Yılında Yüzde 4,1 Artış Kaydetti

Japonya'da market satış gelirleri 2023'te 11,2 trilyon yene çıkarak rekor kırdı. Yabancı turist sayısındaki artış ve yüksek hava sıcaklığı satışları etkiledi. Müşteri başına harcama ise yüzde 1,1 arttı. En çok satılan ürünler arasında onigiri, şekerleme ve alkollü içecekler yer aldı.

Japonya\'da Market Satışları 2023 Yılında Yüzde 4,1 Artış Kaydetti
24.01.2024 - 07:31,
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Japonya'da market satışları 2023 yılında yüzde 4,1 artış kaydetti.

Japonya Franchise Federasyonu (JFA-FC) açıklamasına göre, yıl boyu market satış gelirleri 2023'te 11,2 trilyon yene (76 milyar dolar) çıktı. Bu, şimdiye kadarki en yüksek satış olarak kayda geçti.

Bu artışta, ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısındaki yükseliş ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi etkili oldu.

Müşteri başına ortalama harcama ise yüzde 1,1 artışla 723,5 yene yükseldi.

En fazla satılan ürünler "onigiri" pirinç topları, şekerlemeler ve alkollü meşrubatlar oldu.

JFA-FC yetkilisi, açıklamasında, "(Enflasyon) Satışların artmasına katkıda bulunurken, tüketicilerde daha temkinli harcama davranışlarına yol açtı." dedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Japonya'da Market Satışları 2023 Yılında Yüzde 4,1 Artış Kaydetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da Market Satışları 2023 Yılında Yüzde 4,1 Artış Kaydetti - Son Dakika
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