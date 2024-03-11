Japonya Ekonomisi 2023'ün 4. Çeyreğinde Büyüme Kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Japonya Ekonomisi 2023'ün 4. Çeyreğinde Büyüme Kaydetti

Japonya ekonomisi, 2023'ün 4. çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,4 büyüme kaydederek teknik resesyonun önüne geçti. Revize edilen verilere göre, ekonomi güçlü sermaye harcamalarının da etkisiyle büyümeye döndü ve resesyondan kıl payı kurtuldu. Analistler, bu durumun Japonya Merkez Bankası'nın para politikasını normalleştirebileceği beklentilerini artırdığını belirtti.

11.03.2024 14:18  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya ekonomisi, 2023'ün 4. çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,4 büyüme kaydederek teknik resesyonun önüne geçti.

Japonya'da revize edilen veriler, ekonominin geçen yıl ekim-aralık döneminde güçlü sermaye harcamalarının da desteğiyle büyümeye döndüğünü ve bu sayede teknik bir resesyondan kıl payı kurtulduğunu ortaya koydu.

Buna göre, ülkede 4. çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,4 artış kaydetti.

Geçici veriler, Japonya ekonomisinin önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,4 daraldığını göstermişti. Japonya'da, GSYH 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8, yıllı bazda ise yüzde 3,2 azalış kaydetmişti.

Analistler, sendikalar ve işverenler arasında bu yılki Shunto bahar ücret görüşmelerinde güçlü ücret artışları olabileceğine dair işaretlerin görülmesi üzerine, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 18-19 Mart'taki toplantısında para politikasını normalleştirebileceği yönündeki beklentilerin arttığını belirtti.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Japonya, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Japonya Ekonomisi 2023'ün 4. Çeyreğinde Büyüme Kaydetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:08 MSB’de sürpriz buluşma Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi MSB'de sürpriz buluşma! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi
15:06 İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı
13:13 AK Parti’nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu’nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı
12:23 İstinaf, Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
10:27 Dolar 32 TL’yi gördü, Bakan Şimşek “Endişelenmeyin“ dedi Dolar 32 TL'yi gördü, Bakan Şimşek "Endişelenmeyin" dedi
15:01 Dünya Kadınlar Günü’nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi Dünya Kadınlar Günü'nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi
14:59 Ankara’da EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı Ankara'da EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı
14:42 Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesinde gerginlik Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi
14:35 NATO’nun 32. üyesi olan İsveç’in bayrağı genel merkeze asıldı NATO'nun 32. üyesi olan İsveç'in bayrağı genel merkeze asıldı
14:22 Adana’da bir baba, uyuşturucu parası isteyen oğlunu tüfekle öldürdü Adana'da bir baba, uyuşturucu parası isteyen oğlunu tüfekle öldürdü
14:09 Survivor’da mücadele eden Yunus Emre’nin eşi müjdeyi verdi: Hamileyim Survivor'da mücadele eden Yunus Emre'nin eşi müjdeyi verdi: Hamileyim
13:54 MS hastası Serdar Ortaç tekerlekli sandalye kullanmaya başladı MS hastası Serdar Ortaç tekerlekli sandalye kullanmaya başladı
13:54 Doğu Ekspresinde fiyatlar uçunca milletvekili bakanlığa seslendi Doğu Ekspresinde fiyatlar uçunca milletvekili bakanlığa seslendi
13:44 AK Partili çobandan Turgut Altınok’a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız AK Partili çobandan Turgut Altınok'a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 15:37:47. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya Ekonomisi 2023'ün 4. Çeyreğinde Büyüme Kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement