Japonya Ekonomisi 2023'ün 4. Çeyreğinde Büyüme Kaydetti

Ankara-Sivas YHT Hattı'na Sorgun ve Akdağmadeni YHT Garları Hizmete Açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına hizmet verecek Sorgun ve Akdağmadeni YHT garlarının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğini ve 13 Mart Çarşamba günü düzenlenecek törenlerle hizmete alınacağını bildirdi. Sorgun YHT Garı'nın 240 bin yolcu kapasiteli olacağı, 980 metrekaresi kapalı olmak üzere 12 bin metrekare alan üzerine kurulacağı ve birçok sosyal donatının da yer alacağı belirtildi. Akdağmadeni YHT Garı'nın ise 135 bin yolcu kapasiteli olarak yapıldığı ve 810 metrekaresi kapalı 9 bin metrekare alan üzerine kurulduğu açıklandı.