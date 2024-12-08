Jeotermalde Kurulu Güç 1726 Megavata Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Jeotermalde Kurulu Güç 1726 Megavata Çıktı

JESDER Başkanı Ufuk Şentürk, Türkiye'nin jeotermal enerji santrali kurulu gücünün arttığını duyurdu.

08.12.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, Türkiye'de kasım sonu itibarıyla işletmedeki jeotermal enerji santrali (JES) kurulu gücünün 1726 megavata çıktığını bildirdi.

Şentürk, AA muhabirine sektörün beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, kasım sonu itibarıyla 35 megavatlık 2 JES'i devreye aldıklarını anımsatarak, bu ayın sonunda bir JES'in daha işletmeye alınmasını beklediklerini ifade etti.

Kurulu güç artışının sadece büyümeye ilişkin semboller olmadığını ifade eden Şentürk, "Bu gelişmeler sektörümüzü ve ülkemizi jeotermal enerji konusunda bir adım daha ileriye taşıyacak maliyeti yüksek basamaklar ve bunu 40 yıllık bir yolculuğun hediyeleri olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şentürk, Türkiye'nin JES kurulu güç potansiyelinin 5 bin megavat olduğunu belirterek, elektrik üretimi yanında sera ve konut ısıtma faaliyetlerinin de değerlendirilerek jeotermal kaynaktan optimum düzeyde fayda sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle bu yıl, jeotermal ile sera ısıtma konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan teşvikler vasıtasıyla Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Projesi ile büyük yol alındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kasım sonu itibarıyla işletmedeki JES toplam kurulu gücü 1726 megavata çıktı. Bu yıl gerçekleştirilen atılımlarla tarımda jeotermal projeleri ile bu enerji kaynağının daha fazla kullanılması amaçlandı. Bu gelişmeye rağmen özel sektörün TDİOSB'lerde halen kurucu üye olamamaları ve çeşitli istisnalardan faydalanamamaları sektörü seracılık anlamında kısır bir döngüye sokuyor. TDİOSB alanlarında, jeotermal kaynağın sahibi olan biz JES yatırımcıları-tüzel kişiler olarak-kurucu üye olarak bu alanlarda ihtiyaç duyulan jeotermal suyu sağlamakta zorlanıyoruz. Özellikle sera alanında jeotermal kaynak sahibi özel yatırımcı firmalarının da önünün açılması gerektiği kanaatindeyiz."

Jeotermal enerjide AR-GE ve teknoloji çalışmalarına da yeni dönemde daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğine işaret eden Şentürk, multidisipliner bir yaklaşım ile ilgili kurumlardan uzmanların jeotermal enerjinin daha fazla kullanımına yönelik çalışma yapabileceğini aktardı.

Şentürk, yeni yılda özellikle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bölgelerindeki atıl petrol kuyularının jeotermal enerji için değerlendirilerek sera ve konut ısıtmada kullanılması yönünde çalışmaların yapılmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Jeotermalde Kurulu Güç 1726 Megavata Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:21 Suriye’de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKKYPG işgalindeki Deyrizor’un merkezine giriyor Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor
09:36 Esad’ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu Esad'ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu
09:09 Muhalifler devlet televizyonunu ele geçirdi: Esad’ı devirdik, Şam özgürleşti Muhalifler devlet televizyonunu ele geçirdi: Esad'ı devirdik, Şam özgürleşti
08:12 Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi çöktü Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü
06:59 Suriye’de bir devrin sonu Beşar Esad, Şam’ı terk etti Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 10:55:54. #1.12#
SON DAKİKA: Jeotermalde Kurulu Güç 1726 Megavata Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.