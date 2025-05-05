JoyAir Tüm Uçuşlarını Durdurdu - Son Dakika
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Ekonomi

JoyAir Tüm Uçuşlarını Durdurdu

JoyAir, ekonomik zorluklar nedeniyle tüm uçuşlarını durdurdu, pilotlar kuryelik yapıyor.

05.05.2025 11:40
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Çin'in kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin yerel havayolu şirketi JoyAir'in ekonomik darboğaz nedeniyle tüm uçuşlarını durdurduğu bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, şirket seferlerine ilişkin tüm bilet satış rezervasyon bilgilerini web sitesinden kaldırdı.

Şirketin içine düştüğü borç krizi ve çalışanlarıyla yaşadığı mali problemler nedeniyle operasyonlarını durdurduğu tahmin ediliyor.

Gazetenin haberinde, maaşlarını alamayan bazı pilotların geçinebilmek için yemek kuryeliği yaptığı iddiasına da yer verildi.

Şaanşi eyaleti hükümetine ait havayolu şirketi, "Xian MA60" tipi yerli üretim turbo-pervane motorlu uçaklardan oluşan bir filo ile Çin'in 2. ve 3. kuşak olarak anılan orta büyüklükteki şehirleri arasında bölgesel yolcu taşımacılığı yapıyordu.

Analistler, söz konusu şehirler arasında hızlı tren altyapısının gelişmesiyle bu rotalardaki yolcu hacminin ve buna bağlı karlılığın azaldığını belirtti.

JoyAir'in, Xian MA60 tipi uçakların kullanımını yaygınlaştırmak için özel amaçla kurulduğuna dikkati çeken analistler, şirketin filosunu çeşitlendirememesi ve farklı güzergahlarda hizmet verememesinin de ekonomik darboğazdan çıkmasını zorlaştırdığını ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Şaanşi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi JoyAir Tüm Uçuşlarını Durdurdu - Son Dakika

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