K.Maraş Elbistan\'da pancar hasadı başladı, 500 bin tona yakın rekolte bekleniyor

Kahramanmaraş'ta şeker pancarında hasat dönemi başladı. Üreticiler tarladan topladıkları pancarı fabrikalara gönderirken, bu yıl rekoltenin 500 bin tona yakın olması bekleniyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şeker pancarı hasadına başlandı. İğde Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde üreticiler tarafından sökülen şeker pancarları, traktörlere yüklenerek fabrikalara gönderiliyor. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, il genelinde 61 bin 617 dekar alanda şeker pancarı üretimi yapılıyor. Kentteki toplam şeker pancarı üretimi ise 473 bin 131 ton olarak kayıtlara geçti. Bu yıl rekoltenin 500 bin tona yakın olması bekleniyor.

Üretici Ahmet Duran Hallaç, "Pancar hasadı yapıyoruz. Nisan ayında ekimini yapmıştık. Bu ürünlerimiz fabrikalara gidiyor ve orada işlenecek. Dönümüne yaklaşık 10 ton veriyor. Bu hasat dönemi bölgemizde 2 ay sürer. Bereketli olsun" dedi.

Tarım işçisi Nesime Avcı da, "Biz Osmaniye'den geliyoruz çalışmaya. Bu ürünün çapasını yaparız, sökeriz ve römorka atarız. Pancarlarda bu yıl verim çok güzel" diye konuştu.